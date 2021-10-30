به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جلیل سالاری با اشاره به حرکت جهادی شبانه روزی همکاران در پخش فرآورده‌های نفتی، اظهار داشت: تقریباً همه جایگاه‌های سوخت برای اتصال آماده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با بیان اینکه برخی مواقع مشکل ارتباطی داریم و مودم‌ها خاموش هستند، گفت: به دلیل همین مشکلات هنوز به طور کامل اتصال سوخت‌ها انجام نشده، اما در حال حاضر در سطح تهران از ۳۶۱ جایگاه در تهران، ۱۹۵ مورد آن به سامانه هوشمند متصل و مردم می‌توانند برای دریافت سوخت سهمیه بندی اقدام کنند.

سالاری افزود: از باقی مانده جایگاه‌ها، تنظیمات ۱۲۵ جایگاه به صورت کامل انجام شده و به سیستم نصب شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در سطح کل کشور از ۳۸۰۰ جایگاه، برای ۲ هزار جایگاه امکان سهمیه بندی و استفاده از کارت هوشمند فراهم و بالای ۵۵ درصد فضا برای سوخت‌گیری مهیا شده است.