به گزارش خبرگزاری مهر، احکام مسئولان کمیته‌های هم‌اندیشی و تخصصی بنیاد بین‌المللی غدیر که به تازگی منصوب شده‌اند، در مراسمی با حضور سردار حسین ظریف‌منش مدیر عامل این بنیاد به آنان اعطا شد.

حسن مشتاقی عضو هیئت امنا بنیاد بین‌المللی غدیر طی سخنانی در این مراسم گفت که کمیته‌های هم‌اندیشی و تخصصی این بنیاد به‌منظور گسترش کمّی و کیفی فعالیت‌های غدیری و بهره‌مندی از نظرات، ایده‌ها و پیشنهادات صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور تشکیل شده‌اند.

وی با تبیین و تشریح برنامه‌های سالانه بنیاد بین المللی غدیر از جمله برنامه‌های گرامیداشت ایام الله میلاد نور (میلاد جواد الائمه (ع) در دهم رجب تا ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) در ۱۳ رجب)، دستورالعمل تشکیل کمیته‌ها را به مسئولین ذیربط ابلاغ کرد.

معاون اجرایی و برنامه‌ریزی بنیاد بین المللی غدیر در ادامه با تبریک اعیاد خجسته ربیع‌الاول و با اشاره به سابقه ۱۰ ساله برگزاری آئین‌های گرامیداشت دهه "امامت و ولایت"، از نامگذاری این دهه در تقویم رسمی کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با پیگیری‌های این بنیاد خبر داد.

مشتاقی، هدف دهه "امامت و ولایت" را ترویج فرهنگ غنی غدیر عنوان کرد و گفت: بنیاد بین‌المللی غدیر در زمینه اشاعه و ترویج سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام در ایام الله میلاد نور برنامه‌های خاصی را پیش‌بینی کرده است.

معاون اجرایی و برنامه‌ریزی بنیاد بین‌المللی غدیر خاطرنشان کرد: تبیین و ترویج آموزه‌های علوی و تعالیم امیرالمؤمنین (ع) در عرصه‌های مختلف از جمله مدیریت، کسب و کار، قضا، دفاع، امنیت، علم و دانش، حوزه و دانشگاه، صنعت، کشاورزی‌، ورزش، فرهنگ و هنر و سبک زندگی، جامعه را به سوی تعالی و پیشرفت سوق خواهد داد.

وی متذکر شد که این وظیفه سنگین و مهم بر دوش یکایک اجزای نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دارد و بنیاد غدیر نیز نقش برنامه‌ریزی، تسهیل‌گری و ایجاد هماهنگی در داخل و خارج از کشور را عهده‌دار است و شکوفاسازی استعدادهای غدیری و ایجاد شور و شعور در جامعه و اقشار مختلف اجتماعی را دنبال می‌کند.



در این جلسه آقایان علیرضا پورابراهیمی، مهدی نجفی، علیرضا امینی، رشید جعفرپور، مهندس امراللهی، دکتر محمدرضا سوقندی و محمد مصلحی به‌عنوان رؤسای تعدادی از کمیته‌های تخصصی بنیاد بین المللی غدیر، احکام خود را دریافت کردند.