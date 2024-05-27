شعار دهه امامت و ولایت سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعار دهه امامت و ولایت سال جاری، «امیرالمؤمنین (علیه السّلام) معیار زندگی، الگوی حکمرانی» تعیین و به کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی ابلاغ شده است.

حسین ظریف‌منش مدیر عامل بنیاد بین‌المللی غدیر، در جلسه تبیین برنامه‌های فرهنگ‌ساز و گرامیداشت غدیر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آیت الله سیّدابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت افزود: سه تن از این عزیزان از جمله رئیس جمهور شهید سال‌های طولانی با عضویت در هیئت امنا بنیاد بین‌المللی غدیر توفیق خدمت به آستان مقدس امیرالمؤمنین (علیه السلام) را داشتند. وی در ادامه اظهار نمود: توسعه و تعمیق فرهنگ غنی غدیر و تبیین و ترویج آموزه‌های علوی و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه الصلاه و السلام) در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و… در شکل گیری جامعه علوی و نیل به اهداف نظام مقدّس جمهوری اسلامی مبنی بر " حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی " مؤثر خواهد بود. که در این زمینه یکی از راهکارهای ایجاد انگیزه و تشویق مردم و مسئولین و جلب توجه اذهان جامعه به سوی ارزش‌های انسانی و الهی نمادسازی است.

لذا پس از بررسی‌های کارشناسان بنیاد بین‌المللی غدیر و تصویب مراجع عالی این نهاد مقدس، شعار سال در دهه امامت و ولایت سال جاری «امیرالمؤمنین (علیه السّلام) معیار زندگی، الگوی حکمرانی» تعیین و به مبادی ذیربط ابلاغ و بسیار مورد استقبال جامعه قرار گرفته است.

وی افزود با توجه به جاذبه‌های این عبارت زیبا، پرمحتوا و ارزشمند و به منظور نهادینه‌سازی این شعار و تبدیل آن به یک نماد گفتاری همه اقدامات لازم را به عمل آورده‌ایم و از همه ابتکارات، ایده‌پردازی و هنرمندی موالیان امیرالمؤمنین (علیه السلام) استفاده شده است. که مواردی از اقدامات به عمل آمده به شرح ذیل است:

۱. استفاده و بیان این شعار در مراسم دهه امامت و ولایت و سایر مناسبت‌های ماه ذی الحجه

۲. برگزاری نشست‌های علمی و دوره‌های آموزشی برای تبیین این شعار

۳. استفاده از این شعار در زیرنویس بنرها، پوسترها، پارچه نوشته و در سربرگ نامه‌های اداری

۴. بیان این شعار در زیرنویس برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مرکز و شبکه‌های استانی

۵. قرائت این شعار در میان شعارهای نماز جمعه، نمازهای جماعت مساجد و...

۶. توسعه و گسترش این شعار در فضای مجازی و شبکه¬های اجتماعی

عضو هیئت امنا بنیاد بین‌المللی غدیر در ادامه اظهار امیدواری کرد با توجه به نمادسازی این شعار ارزشمند در داخل و خارج از کشور، شاهد مقدمه‌ای برای تحولی بنیادین و اثرگذاری بین گروه‌های هدف و به ویژه مسئولین و مدیران باشیم‌.