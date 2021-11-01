کسی که درگذشت خالق تیرامیسو نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، آدو کامپئول، کسی که به «پدر تیرامیسو» یا «خالق تیرامیسو» معروف است دیروز درگذشت و رسانه‌های مختلف هم خبر درگذشت او را با همین عناوین منتشر کردند. اما چند رسانه غربی پرده از واقعیت ابداع تیرامیسو، دسر معروف ایتالیایی برداشته‌اند. رسانه یورونیوز در این باره نوشته:

آدو کامپئول، رستوران‌دار ایتالیایی که برخی رسانه‌های این کشور به او لقب «پدر تیرامیسو» داده‌اند، در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

با این وجود، او خالق این دسر پرطرفدار ایتالیایی که از کلوچه‌های آغشته به قهوه و پنیر ماسکارپونه ساخته شده نبود.

در واقع این همسرش «آلبا» به همراه سرآشپز روبرتو لینگوآنوتو بودند که ایده تهیه چنین دسری را مطرح کردند و سپس در سال ۱۹۷۲ میلادی آن را وارد منوی رستوران آقای کامپئول واقع در شهر ترویزو در شمال ایتالیا کردند.

گفته می‌شود در آن زمان نیز یک «تصادف» باعث ساخت دسر «تیرامیسو» شده است. بگونه‌ای که آنطور که از سرآشپز روبرتو لینگوآنوتو نقل شده، این دسر بطور اتفاقی، در زمان تهیه بستنی وانیلی خلق شده است.

ظاهراً سرآشپز روبرتو لینگوآنوتو به اشتباه پنیر ماسکارپونه را در کاسه‌ای حاوی شکر و تخم مرغ ریخته و وقتی دیده که درنهایت طعم مطبوعی به دست آمده، آن را به آلبا، همسر آدو کامپئول نشان داده است.

سپس این دو نفر با اضافه کردن شیرینی‌های خیس شده در قهوه و پاشیدن کاکائو روی محصول نهایی، دسری را تهیه کردند که به «تیرامیسو» شهرت یافت و از آن زمان به بعد به یکی از اصلی‌ترین دسرهای ایتالیایی تبدیل شد که توسط سرآشپزها در سراسر جهان نیز تهیه می‌شود.