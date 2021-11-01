۷۸ درصد از جمعیت هدف استان تهران واکسن کرونا تزریق کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران که با حضور محسن منصوری، استاندار تهران برگزار شد، میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان تهران را ۴۵ درصد دانست و گفت: میانگین رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در کشور ۵۱ درصد است، که تجمعات در مترو، بازار و اماکن پر جمعیت و نیز تصور اینکه بعد از تزریق واکسن شخص مبتلا به کرونا نمی‌شود و نیز تهویه نامناسب از عوامل کاهش رعایت شیوه نامه‌ها در استان تهران است.

وی گفت: میزان رعایت تهویه مناسب در استان تهران نیز ۴۴ درصد است، که این شاخص نیز از میانگین کشوری پایین‌تر است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین با بیان آمار تزریق واکسن در این استان گفت: استان تهران ۱۴ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر جمعیت دارد، که ۱۲ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر جمعیت بالای ۱۲ سال و جمعیت هدف واکسیناسیون هستند و مجموع دُز تزریق شده واکسن در این استان ۱۵ میلیون و ۸۴۴ هزار دُز بوده است، که از این تعداد ۹ میلیون و ۴۱۸ هزار دز اول و شش میلیون و ۴۰۴ دژ دوم تزریق شده است.

زالی ادامه داد: بر این اساس ۷۸ درصد از جمعیت هدف استان تهران دُز اول واکسن و ۵۳ درصد جمعیت هدف هر دو دُز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.