حمله به هویت شیعی و ایرانی از ترس قدرت نرم ماست

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: کتاب «جنگ نرم ایران و آمریکا» روح‌الله اژدری به‌تازگی توسط موسسه فرهنگی قدر ولایت منتشر و راهی بازار نشر شده است. اژدری متولد ۱۳۴۹ در شیراز است و دوران کودکی‌اش همزمان با سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دهه ۵۰ بوده است. او در دوره نوجوانی خود هم جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را دید و می‌گوید این دو واقعه بزرگ در شکل‌گیری شخصیت‌ او و هم‌نسلانش تاثیر زیادی داشته‌اند.

گفتگو با این‌نویسنده به بهانه چاپ کتاب «جنگ نرم ایران و آمریکا» در ادامه می‌آید؛

* جناب اژدری شروع صحبت با شما! خودتان را بیشتر معرفی کنید!

ما روح انقلابی ، اسلامی و نگاه آرمانگرایی واقع بینانه را از انقلاب اسلامی و روحیه جهادی و ایثارگری را در دوران دفاع مقدس پیدا کردیم. من در اوایل نوجوانی حدودا ۱۴ سالگی توفیق حضور در جبهه یافتم و همنشینی با آن عزیزان شهید و رزمنده در شکل گیری افکار و عقایدم خیلی موثر، و آن دوران را لطف الهی می‌دانم. به همین‌دلیل است که اولین‌جرقه‌های نویسندگی را برای تبیین و تحلیل مسائل انقلاب دردهه هفتاد زدم و چاپ اولین مقاله ام در ماهنامه صبح در سال ۷۵ موجب تشویق شد و پس از آن ، هم یادداشت های ژورنالیستی داشته‌ام و هم موفق به تحقیق وتالیف دو کتاب در حوزه سیاسی، «جنگ نرم ایران آمریکا» و «مجلس ششم از تقلب تا تحصن» شدم که در موسسه انتشاراتی قدر ولایت به چاپ رسیده‌اند. یک عنوان کتاب هم با موضوع داستان‌های افسانه ای عامیانه ، بنام عشق نامه های ایل قشقایی منتشر کردم.

* چرا به فکر نگارش کتاب جنگ نرم ایران و آمریکا افتادید؟ هدف‌تان چه بود؟

ریشه شکل گیری تحقیق در مورد جنگ نرم به مقطع انتخابات سال ۸۸ و تلاش برای براندازی از طریق انقلاب مخملی باز می‌گردد. البته آمریکا این جنگ نرم را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شروع کرده بود ولی در این زمینه تحقیق مجزایی وجود نداشت. ماهیت انقلاب اسلامی ما یک ماهیت نرم دارد که تقابل با آن به ابزارهای سخت امکان پذیر نیست. ببینید سالهاست که یک جمله پر تکرار در سخنان تمام روسای جمهور آمریکا از بوش پسر تا بایدن وجود داشته است. «همه گزینه ها روی میز است» برخی در ایران سالها در صدد تفسیر این جمله به جنگ سخت بودند و از طریف همین هراس پراکنی معتقد بودند که باید رهبر معظم انقلاب اسلامی جام زهر را تقبل کرده و با آمریکا از در مذاکره وسازش برآیند. در حالی که قصه نظام اسلامی و امریکا یک تضاد ایدئولوژیک و ماهوی است و لذا سازش با امریکا یعنی فراهم کردن زمینه برای پیگیری اهداف شوم او برای براندازی است.

قضیه فتنه ۸۸ دقیقا نشان داد که آمریکا بیش از آن چیزی که برخی فکر می کنند به تقابل نرم و تلاش برای تغییر از درون نظام اسلامی می‌اندیشد. کتاب جنگ نرم تلاش کرده است که ضمن بررسی تقابل اعتقادی حق و باطل در متون دینی به شفافیت تقابل آمریکا با ایران کمک کند. در آمریکا مراکز راهبردی بسیاری در این حوزه کار می کنند. افراد ایرانی زیادی را به عنوان مزدور رسانه ای ، محقق، مجری، فیلم ساز، نویسنده و ......به‌کار گرفته است تا بتواند با قدرت معنوی انقلاب اسلامی مقابله کند. شاهد هستیم که رسانه‌های فارسی زبان بسیاری از بی بی سی تا ابنترنشنال و من و تو در خدمت جنگ نرم آمریکا هستند.

* این‌کتاب تا چه‌حد می‌تواند در شناخت دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی کمک کند؟

این کتاب اول مبانی اعتقادی جنگ نرم رامورد بحث قرار می‌دهد که اشاره به روش های جنگ نرم بین جبهه حق و باطل است و مصادیقی مثل تضعیف روحیه ، فریب افکار عمومی، ترویج و توسعه فساد اخلاقی و اقتصادی که در قرآن و منابع دینی به آن‌ها اشاره شده است را معرفی می‌کند و بعد همین مصادق را در فضای کنونی جامعه ما مورد توجه قرار می‌دهد. در فصل دوم ما در تلاش بودیم که تقابل اعتقادی نظام اسلامی با غرب کنونی را مورد بررسی قرار بدهیم و ریشه‌های دشمنی های غرب را در سپهر تاریخی عصر مدرن با اسلام و بعد با انقلاب اسلامی را به صورت شفاف تری بیان بکنیم. ما معتقدین ریشه این دشمنی دیرینه را در ضدیت شرق شناسان با اسلام و دستورالعمل هایی که آنها در طول عصر مدرن برای تضعیف سرزمین های اسلامی تدوین کرده اند باید دانست.

حمله به هویت شیعی و ایرانی و مفاهیمی مثل ولایت، اجتهاد، مهدویت، جهاد، شهادت، تخریب اذهان نسبت به ارزش‌های مذهبی و حتی قدرت ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی ایران در اصل برای تضعیف قدرت نرمی است که اگر فرصت عرضه جهانی پیدا کند بنیادهای تمدن مدرن را به چالش خواهد کشید حمله به هویت شیعی و ایرانی و مفاهیمی مثل ولایت، اجتهاد، مهدویت، جهاد، شهادت، تخریب اذهان نسبت به ارزش‌های مذهبی و حتی قدرت ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی ایران در اصل برای تضعیف قدرت نرمی است که اگر فرصت عرضه جهانی پیدا کند بنیادهای تمدن مدرن را به چالش خواهد کشید. آنها از رویکرد جدید بشر به توحید به شدت هراسان هستند و انقلاب اسلامی آغازگر بازگشت بشر به توحید و ظهور دین و مفاهیم ارزشی در زندگی بشر است.

ما تلاش کردیم با معرفی کانون‌ها و مراکز و موسسات تصمیم ساز جنگ نرم آمریکا علیه ایران، راهکارهای تخریبی آنها را بیان بکنیم و کارهایی که در مقابل باید انجام بدهیم را توضیخ بدهیم. جوانان بیش از سایر قشرهای جامعه مورد توجه دشمنان هستند و تاثیری‌پذیری و تاثیرگذاری آنها هم بسیار زیاد است. این کتاب می‌تواند جوانان ما را نسبت به گفتمانی تخریبی که توسط دشمن دنبال می‌شود روشن کند و آنها را در دفاع از ارزش‌ها و انقلاب مصمم‌تر کند.

مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و همین اخیرا هم تاکید داشتند که لازم است نسبت به تبیین و روشنگری مسائل مهم جامعه و انقلاب اسلامی در فضای مجازی و حقیقی اقدام بشود. این کتاب چقدر می تواند در زمینه شناخت راه کارهایی که دشمن برای براندازی جمهور اسلامی دنبال می کند و همین‌طور راه و روش هایی که باید به صورت نرم افزارانه ما دنبال بکنیم تاثیرگذار باشد؟ این تذکر و توصیه جدید مقام معظم رهبری در زمینه تبیین ناشی از این است که دشمن چون از جنگ سخت و احتمال پیروزی در آن ناکام شده است یک سرمایه گذاری کلانی در زمینه جنگ نرم را آغاز کرده است. مقام معظم رهبری در حقیقت آن آتش تهیه عجیب و پر هجمه دشمن را رصد کرده‌اند و بعد عملکرد ما را هم دیده اند که توصیه به تبیین و روشنگری کرده اند.

دشمنان اسلام و در راس آنها آمریکا با راه اندازی یک جنگ نرم گسترده در صدد القای ناکارآمدی نظامی اسلامی است و متاسفانه ناکارآمدی دولت غربگرای روحانی نیز به اهداف آنها خیلی کمک کرد. امروز مردم ما بیش از هر جامعه ای در جهان بمباران اطلاعاتی جهت دار به منظور مدیریت افکار می شود و لذا باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت بگیرد و این کتاب در فضای کنونی جامعه یک منبع خوب برای روشنگری و فهم فضای دشمنی هاست.