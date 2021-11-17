«کارنامه و عملکرد نهضت آزادی ایران» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کارنامه و عملکرد نهضت آزادی ایران» نوشته کامران غضنفری به‌تازگی توسط موسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب در راستای بررسی احزاب و گروه‌ها و نقش‌ آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران نوشته و منتشر شده است.

این‌نهضت از حیث در مبارزات ملت ایران علیه استعمار نفتی انگلیس و بیرون آمدن این‌جمعیت از دل «جبهه ملی ایران» و نیز فراز و نشیب‌های آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ معاصر ایران حائز اهمیت است.

به گفته نویسنده کتاب پیش‌رو، مواضع و رویکردهای نهضت آزادی، همواره تنش آفرین بوده و سران آن به‌دلیل اطلاعات ضعیف و سطحی از دین اسلام و فهم غلط از مناسبات سیاسی حاکم بر جهان و نادیده گرفتن باطن استعماری و استکباری غرب و آمریکا، مخدوش بودند و به تعبیر امام خمینی (ره) «ضرر آن به مراتب بیش از منافقین» است. به این‌ترتیب این‌جمعیت از عرصه سیاسی کشور به حاشیه رانده شده و فعالیت‌شان غیرقانونی اعلام شد.

«کارنامه و عملکرد نهضت آزادی ایران» دو فصل دارد که در فصل اول به زندگی، اقدامات و تفکر و خودباختگی مهندس مهدی بازرگان، موسس این جمعیت پرداخته شده است. در فصل دوم هم به تاریخچه نهضت آزادی و مواضع و عملکرد آن در دوران پهلوی دوم و بعد از انقلاب اسلامی در دولت موقت، دفاع مقدس، رابطه آنها با گروه فرقان، لانه جاسوسی آمریکا و مجاهدین خلق (منافقین) و تلاش آنها در براندازی نظام اسلامی در فتنه سال‌های ۷۸ و ۸۸، پرداخته شده است.

این‌کتاب با ۳۱۰ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.