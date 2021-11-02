تاثیر فاکتورهای محیطی و اجتماعی در بروز ذات الریه کودکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، به گفته محققان دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، عوامل اجتماعی، از جمله نژاد و وضعیت اجتماعی-اقتصادی، نیز با زندگی در مناطق پرخطر ابتلاء به ذات الریه اکتسابی اجتماعی مرتبط هستند.

«استفانی کورمیر»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «این تحقیق به مجموعه شواهدی که سلامت تنفسی ضعیف را با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، به ویژه ذرات ناشی از احتراق مرتبط می‌کند، می‌پردازد.»

تحقیقات انجام شده توسط این دانشمندان، الگوهای مشابهی را برای سایر بیماری‌های تنفسی از جمله آسم و کووید ۱۹ نشان می‌دهد.

با استفاده از داده‌های یک مطالعه نظارتی مراکز کنترل بیماری در مورد ذالت الریه کودکان و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، محققان مناطق پرخطر و کم خطر برای ذات الریه اکتسابی اجتماعی را در منطقه شهری ممفیس، تنسی شناسایی کردند.

آنها اطلاعاتی از جمله علت ذات الریه کودک، مانند عفونت باکتریایی یا ویروسی، سن، نژاد و قرار گرفتن در معرض آلودگی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرومتر یا PM۲.۵ را جمع آوری کردند. این ذرات ریز در هوا در اثر احتراق صنعتی، اگزوز خودروها و آتش سوزی جنگل‌ها آزاد می‌شوند. PM۲.۵ یکی از شش آلاینده هوا است که با نرخ بالاتر عفونت‌های دستگاه تنفسی و انبوهی از مشکلات سلامتی دیگر از جمله بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است.

محققان پی بردند قرار گرفتن در معرض PM۲.۵ به عنوان فاکتور پرخطر مهم مرتبط با ذات الریه اکتسابی اجتماعی بالاتر از حد انتظار شناخته شد.

به گفته محققان، کووید -۱۹ همچنین باعث ذات الریه می‌شود و تحقیقات نشان می‌دهد که PM۲.۵ ممکن است به نرخ بالاتر عفونت و افزایش بیماری در بین افرادی که بیمار می‌شوند منجر شود.