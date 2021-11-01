فولاد به اولین پیروزی رسید / ویسی کارت زرد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان عصر امروز دوشنبه میزبان نبرد تیم‌های فولاد خوزستان و مس رفسنجان از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود.

احسان مرادیان، صالح حردانی، موسی کولیبالی، ایوب والی، وحید حیدریه، محمد میری (۴۶ محمد آبشک)، میلاد بدرقه، محمد قاسمی‌نژاد (۸۳ محمدرضا عباسی)، مجتبی نجاریان (۸۳ صابر حردانی)، احمد الجبوری (۶۱ ساسان انصاری) و لوسیانو پری را (۹۰ مهران موسوی) برای تیم فولاد خوزستان به میدان رفتند.

فایز الرشیدی، مجید نصیری (۴۶ زاهر سلیمان)، شاهین توکلی، عقیل کعبی، مهدی کیانی، سید مهدی حسینی، فرشاد محمدی‌مهر، میثم تیموری (۶۱ مهدی ترکمان)، محسن آذرباد (۸۵ علی زارع)، فراز امامعلی (۶۱ گادوین منشأ) و مجید علیاری (۷۹ محمدرضا سلیمانی) نفرات تشکیل‌دهنده ترکیب تیم مس رفسنجان بودند.

دقیقه ۲۸: خطای فایز الرشیدی، دروازه‌بان مس رفسنجان بر مهاجم برزیلی، تیم فولاد خوزستان را صاحب پنالتی کرد که لوسیانو پری را توپ را با ضربه‌ای دقیق تبدیل به گل اول بازی تبدیل کرد.

دقیقه ۴۶: پاس لوسیانو پری را در پشت مدافعان مس به احمد الجبوری رسید و این بازیکن در حالت تک‌به‌تک دروازه مس رفسنجان را فرو ریخت.

دقیقه ۶۸: با اشتباه فاحش ساسان انصاری توپ به فرشاد محمدی‌مهر بازیکن مس رفسنجان رسید که پاس ارسالی این بازیکن را گادوین منشأ مهاجم خارجی مس با شلیک محکم تبدیل به گل کرد.

ایوب والی کاپیتان باتجربه فولاد خوزستان بعد از مدت‌ها در ترکیب تیمش به میدان رفت.

آیاندا پاتوسی به دلیل مصدومیت به این مسابقه نرسید و در ترکیب فولاد غایب بود.

محمدامین حزباوی، علیرضا باویه و احمدرضا جلالی سه بازیکن فولاد خوزستان و یونس اکبرپور از مس رفسنجان به دلیل همراهی تیم ملی امید از غایبان این مسابقه بودند.

تصمیمات داوران در دقایق پایانی با اعتراض شدید مربیان فولاد خوزستان همراه شد که داور به علی بداوی و عبدالله ویسی کارت زرد نشان داد.

در این بازی ایوب والی، لوسیانو پری را، محمد آبشک از فولاد خوزستان و عقیل کعبی، مهید ترکمان از مس رفسنجان کارت زرد دریافت کردند.

احمد محمدی به همراه محمد عطایی و پوریا زحمتی این بازی را قضاوت کرد.

شاگردان عبدالله ویسی با پیروزی در این بازی ۳ امتیازی شدند و به مکان دوازدهم جدول رده‌بندی صعود کردند و تیم مس رفسنجان نیز با دومین باخت خود در این فصل به مکان چهاردهم رده‌بندی سقوط کرد.

در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم فولاد خوزستان پانزدهم آبان میهمان تیم نفت مسجدسلیمان خواهد بود و تیم مس رفسنجان در همین روز از تیم آلومینیوم اراک میزبانی می‌کند.