واردات واکسن کرونا توسط گروه دارویی برکت تکذیب شد/ شکایت از نشریه

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار شایعه‌ای در رسانه سعودی ایران اینترنشنال مبنی بر واردات واکسن کرونا توسط برکت و انتشار این مطلب در یک رسانه داخلی، روابط عمومی گروه دارویی برکت در اطلاعیه‌ای این خبر را کذب و بی‌اساس خواند و از رسانه‌ای که این مطلب خلاف واقع را منتشر کرده بود به قوه قضائیه شکایت کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: از ابتدای مسیر تولید واکسن ایرانی کرونا توسط دانشمندان نخبه کشور، هجمه برنامه‌ریزی شده و سنگینی علیه تلاش محققان برای تولید "واکسن ایرانی کرونا" در شبکه‌های ضدانقلاب و معاند و کانال‌های مرتبط با آنان آغاز شد، پس از موفقیت واکسن‌های ایرانی کرونا و استقبال گسترده مردم از این واکسن‌ها و انتشار مقاله علمی واکسن کوو ایران برکت در نشریه معتبر بین‌المللی، رسانه سعودی ایران اینترنشنال که در دروغ‌پردازی و انتشار اخبار جعلی ید طولایی دارد، عصبانیت خود از دستاورد بزرگ مردم ایران و دانشمندان دارویی کشور را با انتشار خبر مضحک و جعلی "نقش گروه برکت در واردات واکسن خارجی به ایران" بروز داد و درنهایت تعجب برخی پایگاه‌های خبری ازجمله یکی از نشریات داخلی نیز این دروغ‌پردازی را در رسانه خود منعکس کردند.

همانطور که وزارت بهداشت در تکذیب این ادعا اعلام کرد جمعیت هلال احمر تنها متولی واردات واکسن کرونا به کشور است، گروه دارویی برکت نیز ضمن تکذیب رسمی این شایعه و ارائه شکایت رسمی از رسانه مذکور به قوه‌قضاییه، به اطلاع مردم ایران می‌رساند که خطوط تولیدی واکسن «کوو ایران برکت» بدون وقفه در حال تولید واکسن کرونا و تحویل واکسن‌های تولیدی به وزارت بهداشت است.