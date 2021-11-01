خروج بدون مجوز ۲۰۰ تن مرغ زنده از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اخوان عصر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی با اشاره به اینکه ۱۱۷ تن مرغ از ۱۵ مهرماه تا ۹ آبان امسال در استان کشتار شده است، اظهار کرد: ۹۰ تن این کشتار در استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی سال گذشته در هفت ماه اول سال انجام شده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار قطعه جوجه سال گذشته شهریورماه در استان ثبت شده است و شهریور امسال نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده است.

اخوان گفت: وضعیت جوجه ریزی استان مرکزی مطلوب است و باید در عرضه نظارت بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: ۲۰۰ تن مرغ زنده از ۱۰ مهر ماه تا پنج آبان از استان بدون مجوز خارج شده که پیگیری آن در حال انجام است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: ۶۶ واحد تولید تخم مرغ در استان مرکزی فعالیت دارند که ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه مرغ در این واحدهای وجود دارد.

اخوان عنوان کرد: ۱۴۶ هزار تن تخم مرغ روزانه در استان مرکزی تولید می‌شود که ۴۰ تا ۴۵ تن نیاز استان را برطرف می‌کند.