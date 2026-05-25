کتانفروش: ۳۴ تن مرغ گرم در اراک توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کتانفروش بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: در بازه یکم تا سوم خرداد، ضمن تداوم جوجهریزی در استان، ۱۰۵ هزار و ۳۵۰ قطعه مرغ در کشتارگاهها کشتار شده است.
وی افزود: از ابتدا تا پایان اردیبهشت ماه جاری ، حدود یک میلیون و ۸۱۱ هزار قطعه جوجهریزی در استان مرکزی انجام شده که معادل ۷۲ درصد ظرفیت پیشبینیشده در این بازه زمانی است.
کتانفروش تصریح کرد: قیمت روغن خوراکی در مقایسه با گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در هر بسته افزایش یافته و جو نیز در بازار با نرخ ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه میشود.
وی ادامه داد: توزیع مرغ گرم در استان مرکزی بهصورت شهرستانی انجام شده و در اراک ۳۴ تن، ساوه ۲۲.۵ تن، زرندیه ۵ تن و کمیجان ۶.۴ تن مرغ گرم توزیع شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: اطلاعات مربوط به میزان مرغ گرم و منجمد بهصورت جداگانه در سامانه ثبت شده است.
وی افزود: گزارش تفصیلی از وضعیت جوجهریزی، کشتار، توزیع مرغ و نهادهها در استان در پایان هفته بهصورت مکتوب و مستند ارائه خواهد شد.
