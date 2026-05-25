۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

کتانفروش: ۳۴ تن مرغ گرم در اراک توزیع شد

اراک- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در راستای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار، ۳۴ تن مرغ گرم در شهر اراک توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کتانفروش بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: در بازه یکم تا سوم خرداد، ضمن تداوم جوجه‌ریزی در استان، ۱۰۵ هزار و ۳۵۰ قطعه مرغ در کشتارگاه‌ها کشتار شده است.

وی افزود: از ابتدا تا پایان اردیبهشت ماه جاری ، حدود یک میلیون و ۸۱۱ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان مرکزی انجام شده که معادل ۷۲ درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این بازه زمانی است.

کتانفروش تصریح کرد: قیمت روغن خوراکی در مقایسه با گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در هر بسته افزایش یافته و جو نیز در بازار با نرخ ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: توزیع مرغ گرم در استان مرکزی به‌صورت شهرستانی انجام شده و در اراک ۳۴ تن، ساوه ۲۲.۵ تن، زرندیه ۵ تن و کمیجان ۶.۴ تن مرغ گرم توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: اطلاعات مربوط به میزان مرغ گرم و منجمد به‌صورت جداگانه در سامانه ثبت شده است.

وی افزود: گزارش تفصیلی از وضعیت جوجه‌ریزی، کشتار، توزیع مرغ و نهاده‌ها در استان در پایان هفته به‌صورت مکتوب و مستند ارائه خواهد شد.

