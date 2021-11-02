به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آمریکا، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان سفر به گلاسکو با اشاره به توافق هسته‌ای ایران گفت: اولویت فوری برای ایالات متحده اجرای محدودیت‌هایی است که این توافق بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع کرده بود.

سالیوان در جریان سفر به گلاسکو به خبرنگاران همراه گفت: «رویکرد ما تلاش برای بازگشت به رعایت متقابل برجام است که معنای آن، تمرکز بر مجموعه‌ای از مسائل و سپس استفاده از آن‌ها به عنوان مبنایی برای رسیدگی به طیف کاملی از نگرانی‌های‌مان در مورد ایران، از جمله برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای، است.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود: «ولی اولویت فوری، بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای است. چرا که وقتی آن را انجام دهیم، در موقعیت بهتری برای مقابله با مابقی آن خواهیم بود.»

علیرغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.