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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۶:۱۴

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

اولویت فوری ما بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای به ایران است

اولویت فوری ما بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای به ایران است

مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به توافق هسته‌ای ایران گفت: اولویت فوری برای ایالات متحده اجرای محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آمریکا، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان سفر به گلاسکو با اشاره به توافق هسته‌ای ایران گفت: اولویت فوری برای ایالات متحده اجرای محدودیت‌هایی است که این توافق بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع کرده بود.

سالیوان در جریان سفر به گلاسکو به خبرنگاران همراه گفت: «رویکرد ما تلاش برای بازگشت به رعایت متقابل برجام است که معنای آن، تمرکز بر مجموعه‌ای از مسائل و سپس استفاده از آن‌ها به عنوان مبنایی برای رسیدگی به طیف کاملی از نگرانی‌های‌مان در مورد ایران، از جمله برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای، است.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود: «ولی اولویت فوری، بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای است. چرا که وقتی آن را انجام دهیم، در موقعیت بهتری برای مقابله با مابقی آن خواهیم بود.»

علیرغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.

کد مطلب 5341649

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
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      بنظر آمریکایی ها دارن در سیاست بازی از انگلیس جلو می‌زنند با کمک رسانه ها از عدم تعهدات خود فاکتور می گیرند و خود را در مقام طلب کار جا می رنند این یعنی در هیچ زمانی و هیچ مذاکره ای قرار نیست عملا تحریم ها را با یک دستور بایدن بر دارند خواهشا دیگه برای برجام وقت نذارین که همش ضرر هست
    • سراج IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
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      سلام - قدیمی ها در جواب به این درخواست می گفتند: "......زرشک......."

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