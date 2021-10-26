اولویت مهم ما بازگرداندن تهران به میز مذاکره است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز سه شنبه در سخنانی بی آنکه به خروج یکجانبه کشورش از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران توسط ترامپ اشاره ای داشته باشد، ادعا کرد: اولویت مهم ما در خصوص ایران، بازگرداندن تهران به میز مذاکره است!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص ادامه داد: درهای مذاکره با ایران تا برای همیشه باز نخواهند ماند. معتقدیم که فرصت برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای وجود دارد.

وی در ادامه مدعی شد: ما مسلماً پیشرفت برنامه هسته‌ ای ایران را به دقت زیر نظر داریم. ما از اقداماتی که آنها بعد از تَرک برنامه جامع اقدام مشترک انجام داده‌ اند نگران هستیم. ما همه گزینه ها را درباره پرونده هسته ای ایران باز نگه می داریم. برای یکپارچه شدن موضع بین المللی تلاش می کنیم. در برنامه جامع اقدام مشترک، محدودیت‌ های مهم و محسوسی علیه این برنامه هسته‌ ای وجود داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.