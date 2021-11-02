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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۴۲

پاسخ وزارت بهداشت به گزارش مهر؛

آغاز دوباره نشست های خبری در وزارت بهداشت

آغاز دوباره نشست های خبری در وزارت بهداشت

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، نشست های خبری این وزارتخانه به صورت حضوری دوباره از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در پاسخ به گزارش مهر تحت عنوان «ارزیابی تیم جدید وزارت بهداشت»، آورده است: همزمان با پاندمی ویروس کرونا در کشور، وزارت بهداشت به جهت حفظ سلامت خبرنگاران و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیاری از نشست‌ها و همایش‌های مناسبتی را به صورت آنلاین و غیر حضوری (ویدئو کنفرانسی) برگزار کرده است.

همچنین در طی دو سال اخیر خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی، با هماهنگی مرکز روابط عمومی با مسئولین وزارت بهداشت در معاونت‌های مختلف مصاحبه داشته و همواره این معاونت‌ها پاسخگوی سوالات خبرنگاران بوده اند.

در وزارت بهداشت دولت سیزدهم نیز علاوه بر نشست‌های خبری و انجام مصاحبه‌های اختصاصی با مسئولین توسط رسانه‌ها، وزیر بهداشت در تمامی مراسم‌ها و نشست‌های خبری که با حضور خبرنگار برگزار شده است پاسخگوی سوالات مطروحه بوده اند.

با توجه به انجام واکسیناسیون سراسری در کشور و برداشتن برخی از محدودیت‌ها، وزارت بهداشت نیز همچون بسیاری از نهادها و سازمان‌ها زین پس اقدام به برگزاری نشست‌های حضوری و صمیمانه با خبرنگاران جهت هم اندیشی و پاسخ به سوالات مورد نظر ایشان خواهد نمود.

توضیح مهر: نکته فراموش شده در توضیحات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، عدم معرفی سخنگو برای ارتباط با خبرنگاران است. به نظر می‌رسد وزیر بهداشت نمی‌خواهد پاسخ‌های این وزارتخانه از تریبون سخنگو منعکس شود!

کد مطلب 5341702

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