آغاز دوباره نشست های خبری در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در پاسخ به گزارش مهر تحت عنوان «ارزیابی تیم جدید وزارت بهداشت»، آورده است: همزمان با پاندمی ویروس کرونا در کشور، وزارت بهداشت به جهت حفظ سلامت خبرنگاران و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیاری از نشست‌ها و همایش‌های مناسبتی را به صورت آنلاین و غیر حضوری (ویدئو کنفرانسی) برگزار کرده است.

همچنین در طی دو سال اخیر خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی، با هماهنگی مرکز روابط عمومی با مسئولین وزارت بهداشت در معاونت‌های مختلف مصاحبه داشته و همواره این معاونت‌ها پاسخگوی سوالات خبرنگاران بوده اند.

در وزارت بهداشت دولت سیزدهم نیز علاوه بر نشست‌های خبری و انجام مصاحبه‌های اختصاصی با مسئولین توسط رسانه‌ها، وزیر بهداشت در تمامی مراسم‌ها و نشست‌های خبری که با حضور خبرنگار برگزار شده است پاسخگوی سوالات مطروحه بوده اند.

با توجه به انجام واکسیناسیون سراسری در کشور و برداشتن برخی از محدودیت‌ها، وزارت بهداشت نیز همچون بسیاری از نهادها و سازمان‌ها زین پس اقدام به برگزاری نشست‌های حضوری و صمیمانه با خبرنگاران جهت هم اندیشی و پاسخ به سوالات مورد نظر ایشان خواهد نمود.

توضیح مهر: نکته فراموش شده در توضیحات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، عدم معرفی سخنگو برای ارتباط با خبرنگاران است. به نظر می‌رسد وزیر بهداشت نمی‌خواهد پاسخ‌های این وزارتخانه از تریبون سخنگو منعکس شود!