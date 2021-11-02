درمان و جراحی بیماری های شانه و آرنج در کلینیک دکترعلیرضا فرهمندی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا فرهمندی فوق تخصص جراحی شانه و آرنج یکی از شناخته شده ترین پزشکان در زمینه معالجه، درمان و جراحی مفصل شانه است. وی فوق تخصص شانه است که در زمینه‌های درمانی و جراحی گوناگونی همچون درمان دررفتگی شانه، درمان و جراحی شکستگی شانه و … فعالیت می‌کند. دکتر فرهمندی که فارغ التحصیل از کالج سلطنتی انگلستان است، علاقمند است به مردم کشور خود خدمات رسانی کند.

با توجه به اینکه تعداد افراد دارای مدرک فوق تخصص شانه در ایران بسیار کم است دکتر فرهمندی می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد ایشان چندین سال است که در زمینه‌های مربوط به جراحی شانه، جراحی‌های ترمیمی، معالجه و درمان آسیب‌های ناشی از انجام ورزش‌ها، جراحی‌های مربوط به فلج اعصاب و شبکه براکیال، جراحی‌های مربوط به تعویض مفصل شانه و هم چنین جراحی‌های مربوط به شکستگی فعالیت می‌کنند.

معرفی بهترین جراح شانه

بهترین جراح شانه کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ تعویض مفصل شانه یکی از موثرترین روش‌هایی است که برای کم کردن و یا از بین بردن درد ناشی مفصل توسط فوق تخصص شانه انجام می‌شود. متخصصان این رشته پزشکی از این روش فوق العاده برای درمان بیماری‌های مربوط به آرتروز نیز بهره می‌گیرند. یکی از بزرگترین مزیت‌های این روش، بازدهی بالای بدن بعد از عمل جراحی است.

در رفتگی شانه صدمه‌ای است که در آن بازوی فوقانی بیمار از جای خود بیرون می‌آید. شانه از متحرک ترین مفصل‌های بدن است که ممکن است دچار دررفتگی شود. اگر به دررفتگی شانه، شک دارید و علائمی غیر طبیعی را احساس می‌کنید، به جراح شانه مراجعه کنید و مراحل درمانی زودتر آغاز گردد.

مهم‌ترین علائم در رفتگی شانه چیست؟

شانه‌ای که به وضوح تغییر شکل داده و از جای خود خارج شده است.

تورم درنواحی مورد نظر

کبودی و تغییر رنگ در شانمه و اطراف آن

درد شدید در شانه

عدم توانایی در حرکت مفاصل

درد شدید و محدودیت در انجام حرکات عادی

در رفتگی شانه ممکن است باعث بی حسی، ضعف، سوزن سوزن شدن در نزدیکی جراحت و یا اطراف آن شود و حتی ممکن است رفتگی شدید عضلات را تجربه کنید و درد به مرور افزایش یابد.

مراقبت‌های لازم از شانه در رفته قبل از مراجعه به جراح شانه

تا زمانی که بیمار به پزشک و جراح شانه مراجعه کند، لازم است مراقبت‌هایی را انجام دهد تا شانه بیش از این آسیب نبیند.

مراقبت کنید تا مفصل شانه جا به جا نشود و مفصل شانه را درموقعیت فعلی آن نگه دارید.

چه مواقعی دچار درفتگی شانه می‌شویم؟

ضربه شدید به مفصل شانه که استخوان و مفصل را از جای خود خارج کند.

چرخش شدید مفصل شانه در حین بازی و حرکت

در رفتگی جزیی بر اثر افتادن و ضربه

آسیب‌های ورزشی مانند فوتبال، هاکی، اسکی، ژیمناستیک، وزنه برداری و والیبال

ضربات شدیدی به شانه در اثر تصادفات

یک مشکل ژنتیکی وجود دارد که بیمار دچاربی ثباتی و سستی در عضلات است که بیشتر از افراد دیگر شانس درر فتگی شانه را دارد.

آسیب‌های مفصل شانه

جراحی شانه چه موقعی لازم است؟

در بخش قبل به شکل مختصری درباره آناتومی مفصل شانه توضیح دادیم. حال می‌دانیم که شانه مجموعه پیچیده ای است شامل استخوان، کپسول مفصل، عصب‌ها، تاندون و عضلات. آسیب در هر کدام از این بخش‌ها یکی از دلایل مراجعه به متخصص شانه است. بسیاری از این آسیب‌ها ممکن است با قرص یا تمرینات فیزیوتراپی حل و یا کنترل شود.

اما آسیب‌هایی وجود دارد که تنها با عمل جراحی شانه قابل درمان است. تشخیص روش درمان مشکلات و آسیب‌های شانه، مسئله بسیار مهمی است. چرا که با توجه به عملکرد پیچیده شانه، اگر تشخیص و درمان به درستی انجام نشود، می‌تواند عواقب و مشکلات بعدی را ایجاد کند.

رسوب کلسیم در تاندون شانه

رسوب کلسیم در تاندون شانه یا تاندونیت کلیسیفه، یکی از بیماری‌هایی است که هنوز علت آن مشخص نیست. باور غلطی وجود دارد که این بیماری در اثر مصرف بیش از حد کلسیم رخ می‌دهد. اما واقعیت این است که این بیماری هیچ ارتباط مستقیمی با مصرف کلسیم ندارد. در این بیماری قسمتی از بافت تاندون تغییر می‌کند و فضایی برای رسوب ایجاد می‌شود. پیشرفت این بیماری باعث درد شدیدی می‌شود که از تحمل خارج است.

درمان این بیماری با توجه به پیشرفت و شرایط هر بیمار متفاوت است. اگر بیماری در مراحل اولیه باشد، از روش‌های غیرجراحی برای درمان آن استفاده می‌شود. این روش درمانی شامل حرکات ورزشی است که به بیمار آموزش داده می‌شود. علاوه بر آن داروهای مسکن و تزریق‌هایی ممکن است بر اساس تشخیص پزشک صورت بگیرد تا بیماری متوقف شود.

اما اگر این درمان‌ها جوابگو نباشد و یا رسوب کلسیم بزرگ باشد، لازم است جراحی شانه انجام شود. روش‌های جراحی رسوب کلسیم می‌تواند سه حالت مختلف داشته باشد:

تخلیه استخوان اضافه و تاندون آسیب دیده (آرتروسگوپی به صورت بسته)

جراحی باز

تخلیه با سوزن زدن

اگر شما دچار رسوب کلسیم هستید و یا می‌خواهید درباره روش‌های درمان و تشخیص آن بیشتر بدانید مقاله رسوب کلسیم در تاندون شانه را مطالعه کنید.

دررفتگی مکرر شانه یا ناپایداری مزمن

دررفتگی مکرر شانه یکی از مشکلاتی است که بسیاری از بیماران درباره آن می‌پرسند و یا برای درمان به مطب مراجعه می‌کنند. دررفتگی مکرر شانه زمانی اتفاق می‌افتد که گردی سر بازو از گوی کتف جدا شود.

باید بدانید که تنها روش درمان دررفتگی مکرر شانه، عمل جراحی شانه است. حتی طبق جدیدترین متدهای درمانی، با اولین دررفتگی شانه باید عمل جراحی انجام شود. بعد از عمل جراحی شانه، عملکردی شبیه به یک شانه سالم خواهد داشت. فراموش نکنید که امکان دررفتگی یک شانه سالم نیز وجود دارد.

معرفی یکی از بهترین جراحان آرنج

فوق تخصص جراحی آرنج معمولاً از روش‌های مختلفی برای درمان شکستگی استخوان‌های آرنج استفاده می‌کنند. به طور کلی آرنج دارای سه نوع استخوان است که اسم آنها شامل هومروس، رادیوس و اولنا هستند.

فوق تخصص جراحی آرنج و سایر متخصصان و فوق تخصصان برای خدمت به بیماران از ابزارهای جراحی و یا حتی غیر جراحی برای رضایت و نجات بیماران از حوادث و اتفاقاتی که برای آنها پیش آمده است کمک می‌گیرند و بدون استفاده از آنها به راحتی نمی‌توان بر آنچه که وظیفه ذاتی پزشکان است پیروز شوند.

تعویض مفصل آرنج

اگر بیماری مانند آرتریت روماتوئید، آرتروز، رماتیسم مفصل داشته و یا آسیبی به آرنج وارد شده باشد، پزشک ممکن است برای درمان، جراحی را انتخاب کرده و همینطور راهی برای جایگزین مفصل قبلی را توصیه کند. اما تعویض مفصل آرنج شامل: معایب، مزایا و نکاتی است که در ادامه مطلب به آن‌ها خواهیم پرداخت.

جراحی مفصل آرنج

درطول جراحی مفصل آرنج، جراح آرنج، مفصلی که از یک مفصل مصنوعی ساخته شده و به استخوان بازو متصل است را جایگزین مفصل قبلی می‌کند.

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