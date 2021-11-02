ماموریت فضایی «کرو ۳» اسپیس ایکس دوباره به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، پیش از این قرار بود خدمه کر و۳ صبح چهارشنبه به مدار زمین پرتاب شود. اما ناسا در بیانیه‌ای از تعویق آن خبر داد و اعلام کرد این مشکل پزشکی اضطراری نیست و ارتباطی به کووید ۱۹ ندارد.

در عملیات کر و۳ راجا چاری، کایلا بارون و توماس مارشبورن از ناسا و ماتیاس مائورر از سازمان فضایی اتحادیه اروپا برای اقامتی ۶ ماهه به ایستگاه فضایی بین المللی سفر می‌کنند. این چهار نفر همراه یک کپسول کرو دراگون که روی موشک فالکون ۹ قرار می‌گیرد، به فضا می‌روند.

ناسا هنوز اعلام نکرده کدامیک از این چهار نفر دچار مشکل پزشکی شده‌اند. البته خدمه مأموریت کر و۳ همچنان در قرنطینه باقی می‌مانند. فرایند قرنطینه فضانوردان یکی از روتین‌های قبل از عملیات پرتاب است.

پیش از این نیز «کر و۳» یکبار دیگر به تعویق افتاده بود. در ابتدا قرار بود مأموریت مذکور اوایل هفته جاری انجام شود اما به دلیل وضعیت آب وهوا ناسا تصمیم گرفت کپسول اسپیس ایکس روز چهارشنبه به فضا پرتاب شود.