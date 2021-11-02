رحیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان زرندیه به عنوان سومین شهر وسیع و پهناور استان مرکزی به عنوان قطب تولیدی محصولات کشاورزی و باغبانی به ویژه محصول پسته مطرح است و از آنجایی که اقلیم و شرایط آب و خاک این شهرستان استعداد بالایی برای کشت پسته دارد از دهه هفتاد تاکنون بالغ بر ۸ هزار و۸۰۰ هکتار باغات پسته در شهرستان زرندیه احداث شده است.

وی افزود: بالغ بر ۸ هزار هکتار از این باغات بارور شده است و سایر باغات در سال‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست جهاد کشاورزی زرندیه تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در سال زارعی جاری بسیاری از باغات پسته کشور متأثر از این رخداد قرار گرفت و با کاهش کمی و کیفی محصول مواجه شد که شهرستان زرندیه نیز متأثر از این حوادث بوده و نسبت به سال گذشته ۱۵ الی ۲۰ درصد شاهد کاهش تولید از لحاظ کمی و کیفی بودیم، سرمازدگی و گرمازدگی بیشترین تأثیر را کاهش تولید داشته است‌.

محمودی گفت: در سال جاری از باغات بارور شهرستان حدود ۱۰ هزار تن پسته برداشت شده که بخش عمده آن به صورت خشکبار و بخشی هم به صورت مصرف تازه به بازارهای هدف ارسال می‌شود. با توجه به تقاضا خرید در سایر کشورها و عدم اشباع بازار این محصول در سال گذشته، پیش بینی می‌شود بالغ بر ۸۰ درصد محصول تولیدی برای صادرات آماده شود.

وی افزود: کشورهای چین، آسیای میانه، شرق آسیا، اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس مهمترین مقاصد صادراتی پسته این شهرستان هستند اما با توجه تحریم‌ها موانعی برای صادرات وجود دارد که مهم‌ترین آنها عدم تأمین اعتبار از سوی بانک‌ها، مشکلات حمل و نقل، بیمه، عدم امکان جابجایی پول است. با رفع این موانع روند صادرات این محصول رونق می‌گیرد.

سرپرست جهاد کشاورزی زرندیه تصریح کرد: با کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا که صادرات محصول پسته را در سال قبل تحت تأثیر خود قرار داده بود شرایط بهتری برای صادرات این محصول فراهم شده است.

محمودی گفت: احمدآقایی، اکبری، فندوقی و کله قوچی مهم‌ترین اقلام پسته تولیدی شهرستان زرندیه است که با توجه به سطح زیرکشت و میزان تولید رتبه نخست تولید پسته در سطح استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به منظور افزایش کیفیت و ارتقا ارزش افزوده محصول پسته، ۳۸ واحد در شهرستان فعال هستند که کار فرآوری، پوست کنی، سورت و سایر اقدامات لازم را انجام می‌دهند.