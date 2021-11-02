رمزگشایی از سخنان«بنت»/ از «مرگ با هزار زخم» تا «جنگ ستارگان»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً در گفتگو با نشریه تایمز گفت که ایران در پیشرفته‌ترین نقطه توانایی خود برای غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد و کابینه وی توانایی مقابله با آن را ندارد. این مقام ارشد رژیم صهیونیستی تأکید کرد که باید الگوی «جنگ ستارگان» را علیه ایران به کار گرفت تا بتوان با آن به مقابله پرداخت.

«جنگ ستارگان» در واقع راهبردی است که «رونالد ریگان» رئیس جمهور اسبق آمریکا در دهه ۸۰ میلادی آن را در برابر اتحاد جماهیر شوروی به کار گرفت. در حقیقت، جنگ ستارگان به طرح «دفاع استراتژیک فضایی آمریکا» اطلاق می‌شود. این اظهارنظر نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدین معناست که مقامات تل آویو می‌خواهند از رهگذر جنگ فضایی و سایبری به مقابله با قدرت موشکی ایران و برنامه هسته‌ای صلح آمیز آن بپردازند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر از الگوی «مرگ با هزار زخم» و اکنون از الگوی «جنگ ستارگان» برای رویارویی با ایران سخن گفته است همانطور که پیشتر گفته شد، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا همین گزینه را در قبال اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفت. این درحالی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر نیز از یک الگوی دیگر برای مواجهه و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته بود. در همین ارتباط، وی در سخنانی تأکید کرده بود که در مقابله با ایران باید از استراتژی «مرگ با هزار زخم» بهره‌برداری کرد.

نفتالی بنت راهبرد مذکور را به «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ارائه داده بود. این راهبرد شامل مقابله با ایران از طریق ترکیب اقدامات کوچک بسیار در جبهه‌های متعدد نظامی و دیپلماتیک است.

در واقع، بنت به بایدن اعلام کرده بود که جامعه جهانی می‌تواند به جایی مواجهه نظامی مستقیم با ایران، در جبهه‌های متعدد سیاسی و نظامی آن را تحت فشار قرار دهد و ضربه نهایی را وارد سازد.

اظهارات بنت در وهله اول نشانگر آن است که رژیم صهیونیستی خود به این نتیجه رسیده است که قادر به مواجهه و رویارویی نظامی و مستقیم با جمهوری اسلامی ایران نیست. بنابراین، تأکید نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر لزوم متوسل شدن به «جنگ ستارگان» به نوعی اذعان او به برتری نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است. بنت با این اظهارات در واقع اذعان کرد که صهیونیست‌ها حتی از مواجهه مقطعی با ایران نیز عاجز هستند.

اظهارات بنت علیه ایران خود متضمن اذعان او به برتری نظامی و امنیتی تهران است؛ این اظهارات بیش از برخورداری از پشتوانه عملیاتی، مصرف داخلی دارد نکته دیگری که در اظهارات بنت نهفته است، این است که او از ایالات متحده آمریکا و کشورهای جامعه جهانی خواسته است تا الگوی «جنگ ستارگان» را در مواجهه با ایران در دستور کار قرار دهند. این بُعد از اظهارات بنت نیز نشان می‌دهد که خود او به خوبی واقف است که رژیم صهیونیستی از عمق استراتژیک برای پیاده سازی چنین الگویی برخوردار نیست. درحال حاضر، محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی در شمال و جنوب توسط مقاومت فلسطین و لبنان تحت محاصره قرار دارد.

بر اساس آنچه که گفته شد، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که سخنان گاه و بی گاه بنت در خصوص الگوهای جدید رویارویی و مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه پشتوانه اجرایی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد، مصرف داخلی دارد. او تمام تلاش خود را به کار بسته است تا به جامعه صهیونیستی اینگونه القا کند که در مقایسه با نتانیاهو برنامه‌های بهتری برای مقابله با ایران دارد!

این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که بنت نیز همان سیاست سابق نتانیاهو را در قالب یک ادبیات جدید و واژگان تازه، دنبال می‌کند. این نشان می‌دهد که او هم درست همان سیاست‌های شکست‌خورده نتانیاهو را در قبال ایران در پیش گرفته است با این تفاوت که تلاش دارد تا این سیاست‌ها را در پوشش‌هایی جدید به جامعه صهیونیستی عرضه نماید.

آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که بنت در رابطه با تهدیدات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران چیزی جدیدتر از آنچه که نتانیاهو پیشتر دنبال می‌کرد به جامعه صهیونیستی ارائه نکرده است. بنابراین، همانطور که پیشتر اشاره شد، نگاهی گذرا به مواضع بنت و نتانیاهو علیه تهران نشان می‌دهد که ما با «یک مسیر و دو ادبیات متفاوت» مواجه هستیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد در ماجراجویی علیه تهران، کشورهای عربی را با تل‌آویو همراه سازد در این میان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال جلب نظر کشورهای عربی نیز هست. او قصد دارد کشورهای عربی را در برابر ایران با خود همراه سازد.

علت این مسأله هم آن است که مقامات ایالات متحده آمریکا طی سال‌های اخیر از ترس پیامدهای خطرناک هرگونه ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر اظهارات و اقدامات تحریک آمیز سران رژیم صهیونیستی قرار نگرفتند.

بنابراین، صهیونیست‌ها معتقدند که آمریکایی‌ها آنگونه که لازم است با آنها در رابطه با مواجهه با ایران همراهی نکرده‌اند. البته باید گفت که این عدم همراهی نیز نشأت گرفته از آگاهی کامل واشنگتن از پیامدهای خطرناک مواجهه با ایران بوده است. به هر حال، مقامات رژیم صهیونیستی برای جبران این خلأ همراهی ایالات متحده آمریکا، به کشورهای عربی چشم دوخته‌اند تا آنها را در برابر ایران با خود همراه سازند.