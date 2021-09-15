به گزارش خبرگزاری مهر، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مصاحبه با «فارین پالیسی» ادعایی را مطرح کرد که از سوی این روزنامه آمریکایی به منزله تغییر آشکار رویکرد این رژیم در شیوه خصومت ورزی با برنامه هستهای ایران تعبیر شد.
به ادعای گانتز، رژیم صهیونیستی مایل است تا بازگشت آمریکا به میز مذاکره با ایران و حصول توافق با این کشور را بپذیرد حال آنکه همزمان به واشنگتن فشار میآورد تا در صورت ناکامی مذاکره، یک پاسخ مقتدرانه را تدارک ببیند!
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه این ادعا افزود: رویکرد فعلی دولت بایدن را که می کوشد برنامه هستهای ایران را مهار کند؛ قبول دارم.
وی ادامه داد: اسرائیل خواهان آن است که آمریکا یک «پلن B» هم اتخاذ کند که شامل فشارهای اقتصادی کلان در صورت شکست مذاکرات است.
این مقام صهیونیست در ادامه هذیان گویی های خود به «پلن C» اسرائیل هم اشاره کرد که شامل اقدام نظامی است. به ادعای گانتز، ایران تا ساخت نخستین بمب هستهای فقط دو تا سه ماه فاصله دارد و با توجه به بدبینی او به راهکار دیپلماتیک، طرح «پشتیبان» مد نظر رژیم صهیونیستی میتواند شامل فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی همه جانبه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و حتی چین باشد.
او در ادامه این ادعا افزود: باید با چین تماس بگیریم. آسیا هم باید نقش ایفا کند. اسرائیل توانایی هدایت پلن B را ندارد. ما نمیتوانیم رژیم تحریمهای اقتصادی بینالمللی را ایجاد کنیم. آمریکا باید این کار را انجام دهد.
ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی مطرح میشود که کابینه نفتالی بنت برخلاف کابینه بنیامین نتانیاهو بر این باور است که باید جلو دوربین اختلافات درباره ایران را کنار گذاشت و آنها را به طور خصوصی حل و فصل کرد.
از پلن B رژیم صهیونیستی هم در آستانه سفر نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم به آمریکا رونمایی شد و هر از گاهی از گوشه تازهای از زوایای آن رونمایی میشود.
گانتز در حالی از تلاش برای اجماع بینالمللی در راستای اعمال فشار بر ایران سخن میگوید که «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، ساعاتی پیش اعلام کرد که هیچ نشانهای از اینکه ایران بر روی پروژه دستیابی به سلاح هستهای کار میکند، مشاهده نشده است و اتهامات مرتبط با این قضیه محلی از اعراب ندارد.
اولیانوف در این رابطه گفت: از چنین گمانه زنیهایی استقبال نمیشود. ساختن بمب هستهای برای یک کشور غیر هستهای بسیار دشوار است. هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد ایران مشغول کار در این راستا است. این (ادعاها) چیزی نیست جز گمانه زنی که قصد ایجاد بحث و جدل درباره این مسئله را دارد آن هم موقعی که همه طرفهای دخیل باید با یکدیگر به همراه آمریکا دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند و مسئله احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را حل کنند.
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