وزیر نیرو به موضوع قبوض نجومی برق رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: وضعیت قبوض برق یکی از مسائل مهمی است که حتماً باید مورد رسیدگی قرار گیرد و نمایندگان تاکنون تذکرات زیادی در این باره به وزارت نیرو دادند.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون انرژی مجلس طی جلساتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و از دولت می خواهیم که این مشکل را حل کند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نیرو لازم است به موضوع قبوض نجومی برق رسیدگی کند چرا که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.