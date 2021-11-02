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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷

سنگدوینی در صحن مجلس:

وزیر نیرو به موضوع قبوض نجومی برق رسیدگی کند

وزیر نیرو به موضوع قبوض نجومی برق رسیدگی کند

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر نیرو باید هرچه سریعتر به موضوع قبوض نجومی برق رسیدگی کند چرا که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: وضعیت قبوض برق یکی از مسائل مهمی است که حتماً باید مورد رسیدگی قرار گیرد و نمایندگان تاکنون تذکرات زیادی در این باره به وزارت نیرو دادند.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون انرژی مجلس طی جلساتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و از دولت می خواهیم که این مشکل را حل کند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نیرو لازم است به موضوع قبوض نجومی برق رسیدگی کند چرا که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

کد مطلب 5341962
زهرا علیدادی

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