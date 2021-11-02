کمیسیون انرژی علت گرانی قبوض برق را بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری طبق اصل (۳)، (۲۰) و (۴۳) قانون اساسی و طبق آیین‌نامه مجلس گفت: دو موضوع را باید مشخص کنیم، مجلس در قانون برنامه تکلیف وزارت نیرو و کسانی که می‌خواهند در انرژی پاک و انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند را مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در برق کشور زیر ۳ درصد است و باید قانون برنامه درست اجرایی شود، اظهار داشت: در قانون هدفمندی تلفات برق از ۲۴ درصد باید تلاش می‌شد ظرف ۵ سال به ۱۰ یا ۱۱ درصد برسد، اما متأسفانه امروز تلفات نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است. راندمان برق ۳۸ درصد اعلام شده بود که باید به ۴۵ درصد می‌رسید که آن هم نرسیده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با تأکید بر حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برق، افزود: بخش خصوصی با توجه به اینکه در اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس پیش‌بینی شده بود حضور داشته باشد اما بخش خصوصی برق کشور را برعهده نگرفته و ما هر چه جلوتر می‌رویم، می‌بینیم که طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بالای ۵۱ هزار بدهکار داریم و این بدهکاری بیشتر هم می‌شود.

دلخوش با اشاره به موضوع رمزارزها، گفت: به موضوع پیشگیری از رمزارزها که الان به خلاف می‌رود باید توجه شود و کارگروهی در این موضوع تشکیل شود.

وی با اشاره به فیش برق مصرفی مردم در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: بدون اعلام قبلی در ماه‌های گذشته فیش برق مصرفی مردم به جای اینکه به صورت حرارتی محاسبه شود به صورت برق تجدیدپذیر محاسبه شده است، حرارتی ۴۸۰ تومان است و برق تجدیدپذیر ۸۲۰ تومان و این موضوع دست در جیب مردم کردن است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه فیش مصرفی مردم را بر مبنای برق تجدیدپذیر محاسبه کرده‌اند، اظهار داشت: برق مناطق گرمسیری را درست کارشناس نکرده‌اند، ما این موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردیم و با وزیر نیرو هم صحبت کردیم و به هیئت رئیسه هم شکایت مردم را اعلام کرده‌ایم، مردم در این موضوع مطالبه دارند.

دلخوش با اشاره به اینکه با توجه به این وضعیت کمیسیون انرژی مجلس هم باید پاسخگوی مردم باشد،گفت: در سال آینده با این شرایط مشکل خواهیم داشت و وزارت نیرو باید کاری انجام دهد. مجلس باید کارگروهی کارشناسی و تخصصی تشکیل دهد تا مشکل مردم در این خصوص حل شود.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: کمیسیون انرژی به دلیل اهمیت این موضوع که تقاضای مردم است جلسه‌ای را با حضور وزارت نیرو، دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات باید تشکیل دهد و کارگروهی را تشکیل دهد و به این امر رسیدگی کند.