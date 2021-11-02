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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۸

در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیسی صورت گرفت؛

دستورات ویژه مخبر برای آغاز عملیات بازسازی در اندیکا و کوهرنگ

دستورات ویژه مخبر برای آغاز عملیات بازسازی در اندیکا و کوهرنگ

معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم آغاز عملیات بازسازی شهرستان‌های زلزله زده اندیکا و کوهرنگ تأکید کرد و گفت: بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله فرصتی برای محرومیت‌زدایی این دو شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال بازدید سرزده حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور از شهرستان زلزله زده اندیکا که جمعه هفته گذشته با همراهی معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد، محمد مخبر عصر دیروز (دوشنبه) جلسه‌ای برای پیگیری دستورات رییس جمهور و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم زلزله زده شهرستان اندیکا در استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری برگزار و تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی را برای جبران خسارات ناشی از زلزله مشخص کرد.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه از استاندار خوزستان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خواست در اسرع وقت و ظرف یکی دو روز آینده با تقسیم کار دقیق و با استفاده از ظرفیت‌های استان‌های همجوار، روند بازسازی و رسیدگی به شهرستان‌های زلزله زده اندیکا و کوهرنگ را آغاز کنند و اقدامات لازم را برای کمک به محرومیت زدایی از این مناطق انجام دهند.

در این جلسه که وزرای کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، استاندار خوزستان، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، رئیس بنیاد مسکن، رئیس جمعیت هلال احمر، رییس سازمان نوسازی مدارس، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس سازمان بسیج سازندگی، مدیرعامل بنیاد برکت، مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم، امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان اندیکا در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از برآورد خسارات ناشی از زلزله در شهرستان‌های اندیکا و کوهرنگ ارائه و پس از بحث و بررسی، تصمیماتی در راستای جبران این خسارات و کمک به رفع محرومیت این مناطق اتخاذ شد.

کد مطلب 5342021
طیبه بیات

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