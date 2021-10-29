مشکلات روستای سرشط در اسرع وقت حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در جمع مردم روستای زلزله زده سرشط شهرستان اندیکا تصریح کرد: با اینکه گزارش‌ها را داشتم و از مسئولان استانی پیگیری می‌کردم اما شب‌ها از نگرانی وضعیت مردم اینجا خواب راحت نداشتم.

وی همچنین در این بازدید دستور داد که راه‌های منتهی به روستای سرشط هر چه سریع‌تر مجدداً احداث، خسارت‌های دام‌های تلف شده پرداخت و بیمارستان شهرستان اندیکا تکمیل و تجهیز شود.

رئیسی در جمع مردم زلزله‌زده بخش «چلو» نیز حضور یافت و در فضایی صمیمی پای سخنان و درد دل‌های این مردم نشست و از نزدیک در جریان خسارات وارده به آنان و نیازهایشان قرار گرفت.

مردم این منطقه نیز ضمن قدردانی و تشکر از حضور رئیس جمهور در مناطق زلزله‌زده از آیت‌الله رئیسی درخواست کردند با توجه به در پیش بودن فصل زمستان، به وضعیت آنها رسیدگی فوری شود و امکانات بیشتری برای منطقه فراهم شود.‌

در این بازدید محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان نیز حضور داشتند.

رئیس جمهوری پیش از این نیز پنجم شهریورماه ۱۴۰۰ در نخستین سفر استانی به همراه جمعی از اعضای هیأت دولت به صورت سرزده به خوزستان سفر کرد.

صبح امروز وزیر کشور نیز به منظور گفت و گو با مردم در نواحی زلزله زده شهرستان اندیکا و بررسی روند رسیدگی‌ها به مردم از سوی دستگاه‌های مسئول، به استان خوزستان سفر کرد.

از ۱۲ تا ۱۷ مهر گذشته، پنج زلزله بزرگ، که بزرگترین آن ۵.۷ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری حوالی چلگرد رخ داد اندیکا را لرزاند. به گفته استاندار خوزستان این زمین لرزه‌ها بیش از پنج هزار میلیارد ریال به اندیکا خسارت وارد کرد. ۱۳۰ روستای شهرستان اندیکا بر اثر این زمین لرزه‌ها دچار خسارت شدند.

شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان با مرکزیت شهر قلعه خواجه دارای سه بخش و با جمعیت حدود ۸۰ هزار نفر است.