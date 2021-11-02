دریافت 10 MB کد مطلب 5342056 https://mehrnews.com/xWqWz ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۹ کد مطلب 5342056 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۹ مخدوش کردن پلاک صرفا تخلف نیست، بلکه جُرم است معاون اجتماعی و ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: کسی که پلاک را مخدوش کند، به عنوان متهم به مراجع قضایی تحویل خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط ارکستر مدیریت رفع ترافیک و آلودگی هوای تهران هماهنگ نمینوازد امکان یک بار خروج از طرح ترافیک بعد از ساعت ۱۴:۳۰ وجود دارد فقط ۱۰۵ هزار خودرو مجوز ورود به طرح ترافیک دارند/ برای مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران اغماضی نداریم ترافیک عصرگاهی در تمامی معابر پایتخت/ از تردد غیر ضروری خودداری کنید برچسبها پلاک مخدوش نیروی انتظامی ممنوعیت تردد پلیس راهور رئیس پلیس راهور ناجا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا
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