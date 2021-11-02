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کد مطلب 5342056
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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۹

مخدوش کردن پلاک صرفا تخلف نیست، بلکه جُرم است

مخدوش کردن پلاک صرفا تخلف نیست، بلکه جُرم است

معاون اجتماعی و ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: کسی که پلاک را مخدوش کند، به عنوان متهم به مراجع قضایی تحویل خواهد شد.

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