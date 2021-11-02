سالن مطالعه کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای قرآن با باز شدن کامل مراکز فرهنگی به روی مخاطبین کتابخانه هدی این مرکز نیز فعالیت‌ها و خدمات خود را مجدد آغاز کرد.

بخش سالن مطالعه کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن در روزهای فرد از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ برای بانوان

و روزهای زوج از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ برای استفاده آقایان فعال است.

ضمناً، بخش‌های دیگر کتابخانه شامل مرجع، امانت کتاب، و ثبت نام کتابخانه همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ آماده خدمات رسانی به بانوان وآقایان است.

این کتابخانه با بیش از ۲۷ هزار جلد کتاب و بخش تخصصی منابع قرآن و قرآن شناسی در خدمت عموم همشهریان به ویژه دانشجویان و قرآن پژوهان است.

علاقمندان برای استفاده از خدمات این کتابخانه می‌توانند به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی و یا با شماره تلفن ۵۵۷۸۰۰۰۴ تماس حاصل نمایند.