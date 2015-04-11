به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای قرآن با توجه به شروع سال ۹۴ دوره های جدید نهج البلاغه شناسی و تفسیر قرآن در این فرهنسگرا آغاز شده است .

این دوره ها توسط استاد مهدی علیقلی روزهای شنبه هر هفته برگزار می شود. تفسیر قرآن آغاز جزء ۲۸ ساعت ۱۰ صبح و شرح خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه با موضوع " رابطه متقابل دولت و ملت " ساعت ۱۱ صبح ، هر هفته میزبان علاقمندان خواهد بود.

علاقمندان برای حضور در این کارگاه ها و استفاده از مطالب مفید این دوره ها می توانند با شماره های ۳-۵۵۷۷۵۱۴۱ تماس گرفته و یا به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی واحد آموزش فرهنگسرای قرآن مراجعه و ثبت نام نمایند.

کارگاه ترجمه و تفسیر جزء به جزء قرآن کریم

جلسه ترجمه و تفسیر قرآن کریم استاد مجید زکی لو روزهای چهارشنبه در فرهنگسرای قرآن ویژه خواهران و برادران برگزار می شود.

با توجه به شروع سال ۹۴ دوره جدید ترجمه و تفسیر قرآن در این فرهنگسرا آغاز شده است.

این دوره توسط استاد مجید زکی لو روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار می شود. این جلسات ترجمه و تفسیر جزء ۲۴ قرآن است و در ساعت ۳۰/۱۷ میزبان علاقمندان خواهد بود.

علاقه مندان برای حضور در این کارگاه که باحضور خواهران و برادران قرآنی برگزار می شود می توانند با شماره های ۳-۵۵۷۷۵۱۴۱ تماس گرفته و یا به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی واحد آموزش فرهنگسرای قرآن مراجعه و ثبت نام نمایند.

کتابهای قدیمی خود را با کتابهای جدید مبادله کنید!

در فصل بهار کتابخانه هدی این مرکز اقدام به اجرای طرح فرهنگی "مبادله کتاب" کرده است.

این طرح در راستای اشاعه فرهنگ کتابخوانی در بین همشریان محترم محله و منطقه ۱۰ و همچنین ارتقاء سطح کیفی مطالعه علاقمندان، توسط فرهنگسرای قرآن اجرا می شود.

علاقمندان برای استفاده از این برنامه می توانند با کتابهایی که دیگر مورد استفاده شان قرار نمی گیرد به این مرکز مراجعه و کتاب خود را با کتابهای دیگران مبادله نمایند.

شایان ذکر است میز مبادله کتاب این مرکز برای تمامی گروه های سنی و علاقمندان به موضوعات مختلف پیشنهادات جذاب و خواندنی خواهد داشت.

علاقمندان همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ می توانندبه کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن مراجعه و از کتابهای متنوع و جذاب سایر همشهریان محترم و هم محله ای های خود بهره مند شوند.

فرهنگسرای قرآن در خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی واقع است.