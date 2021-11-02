پیشتازی یزد در طرح جهش تولید مسکن/فرمانداران پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی زاده، ظهر سه شنبه در نشست مشترک با فرماندار اشکذر با اشاره به قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: شعار محوری رئیس جمهور نیز تولید یک میلیون مسکن در سال است و ‌یزد جزو استان‌های پیشتاز در این طرح است.

وی عنوان کرد: در دوره مدیریت جدید سازمان همیاری شهرداری های استان یزد، پروژه اقدام ملی مسکن در شهرستان های یزد، مهریز، ‌اشکذر و زارچ سرعت مضاعفی یافته و خانه‌های اقدام ملی مسکن در فاطمیه یزد و شهرستان مهریز در آینده ای نزدیک به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

عظیمی زاده، هرگونه کوتاهی و مانع تراشی در اجرای طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن را غیرقابل قبول دانست و از فرمانداران خواست نهایت همکاری را برای اجرای این طرح داشته و میدان‌دار باشند.

وی همچنین با اشاره به عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان اشکذر عنوان کرد: در این طرح ۲۰۰ نفر واجد شرایط معرفی شده اند که در فاز اول ۴۰ واحد مسکونی تحویل مردم خواهد شد.

برخورداری مردم از خدمات شهری در سایت اقدام ملی مسکن

فرماندار اشکذر نیز در این نشست به مهم‌ترین موانع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان اشاره کرد و گفت: محدودیت در تامین زمین و تجربه ناموفق طرح مسکن مهر در اشکذر، اجرای طرح جدید مسکن در شهرستان را به تاخیر انداخت.

هادی ‌هادی نسب افزود: خوشبختانه در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه تامین زمین برای طرح‌های عمرانی و ‌حوزه مسکن شهرستان اشکذر انجام شده که باید از دست اندرکاران این موضوع قدردانی کرد.

فرماندار اشکذر تصریح کرد: مسائل مرتبط با قرار گرفتن سایت طرح اقدام ملی مسکن در محدوده شهر اشکذر انجام شده و پس از تحویل واحدها به متقاضیان ، مردم از همه خدمات شهری برخوردار خواهند شد.

هادی نسب اظهار امیدواری کرد: با تلاش های انجام شده شاهد ‌تسریع در عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان اشکذر باشیم.