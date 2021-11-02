اهدای ۲۵۰۰ ویلچر ایرانی به معلولان سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در مراسمی در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و در سالگرد شهادت شهید طیب حاج‌رضایی از شهدای قیام ۱۵ خرداد، آئین اهدای ۲۵۰۰ ویلچر به معلولان سراسر کشور با حضور معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام و مدیرعامل بنیاد ١۵ خرداد برگزار شد.

علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه این مراسم گفت: فاز نخست طرح "مثبت حرکت" بنیاد ١۵ خرداد برای تأمین ویلچر معلولان مناطق کم‌برخوردار کشور از امروز آغاز شد که در این مرحله ۲۵۰۰ ویلچر با هزینه ۵ میلیارد تومان بین معلولان توزیع و اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به تفاهمنامه ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان بهزیستی افزود: ستاد اجرایی نسبت به تأمین و اهدای ٢٧ هزار ویلچر متعهد شده که این ویلچرها به تدریج در اختیار معلولانی که توسط بهزیستی و بنیاد ١۵ خرداد شناسایی می‌شوند، توزیع می‌گردد.

عسگری افزود: اولویت توزیع در وهله‌ی اول با افرادی است که توانایی خرید ویلچر نداشته باشند، خدمات دیگری نیز برای معلولان طراحی شده و ستاد اجرایی فرمان امام سالانه ٣ تا ۴ هزار مسکن را احداث و تقدیم خانواده‌های دارای دو معلول به بالا می‌کند.

عسگری خاطرنشان کرد: توزیع وسایل کمک توانبخشی و اهدای بسته‌های معیشتی نیز از دیگر خدماتی است که ستاد اجرایی فرمان امام به معلولان ارائه می‌کند.

مدیرعامل بنیاد ١۵ خرداد نیز در این مراسم گفت: حسب تفاهمی که با سازمان بهزیستی کشور داشتیم و در راستای مأموریت بنیاد ١۵ خرداد، این بنیاد متعهد به تأمین ویلچر برای افراد زیر ١۴ سال شد.

حمیدرضا علیان‌زادگان افزود: ۴۰۰ ویلچر تا امروز در استان تهران توزیع شده، از امروز نیز ۲۵۰۰ ویلچر دیگر در استان‌های سراسر کشور توزیع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته جالب این حرکت، تولید این ویلچرها در یک مؤسسه خیریه است که کارگران و کارکنان آن همگی افراد دارای معلولیت هستند و درواقع با همت و سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام، از ظرفیت معلولین برای خدمت‌رسانی به معلولین استفاده شده است. تمام این ویلچرها ایرانی و دارای استاندارد و از مواد مرغوب و باکیفیت هستند و ارزش هر ویلچر هم ۲ میلیون تومان است.