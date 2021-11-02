انگلیس با بازگشت به جنوب یمن تاوان سنگینی خواهد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن امروز سه شنبه اعلام کرد که انگلیس در بازگشت به جنوب یمن اشتباه می کند و تاوان این اشتباه را به شکل مضاعفی پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: انگلیسی ها به اشتباهات خود در کشورهای عربی از زمان سایکس پیک و(۱۶ مه ۱۹۱۷ قرارداد سری سایکس-‌پیکو میان انگلستان و فرانسه در مورد تقسیم بخش‌هایی از سرزمین‌های حکومت عثمانی بعد از جنگ جهانی اول میان این دو کشور منعقد شد) و اعلامیه شوم بالفور ادامه می دهند و همگی این اقدامات برای منطقه مصیبت به بار آورده است.

بن حبتور گفت: در سالروز استقلال مشاهده می کنیم که بریتانیا پس از اینکه از درب در نوامبر ۶۷ رانده شده از پنجره باز می گردد.

وی از حس میهن پرستی ساکنان استان المهره در شرق یمن هم تمجید کرد.

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: طمع ورزی های انگلیس و عربستان در المهره وجود دارد و احداث خطوط لوله نفتی عربستان به دریای عرب در راس این طمع ورزی های آنها قرار دارد.