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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۲۲

امروز رخ داد؛

آزادسازی مناطق جدید در مارب

آزادسازی مناطق جدید در مارب

منابع یمنی از فتوحات جدید نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در مارب خبر دادند و اعلام کردند که سه منطقه جدید آزاد شده است و پیشروی های ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المسیره در مارب گزارش داد: نیروهای مسلح ما چند منطقه جدید را در اطراف الجوبه در مجاورت شهر مارب از لوث نیروهای ائتلاف سعودی و مزدوران آنها آزاد کردند.

بر اساس این گزارش؛ مناطقی در جنوب و جنوب غرب مارب از لوث تروریستها آزاد شده است.

خبرنگار المسیره به آزادسازی مناطق الیعره، السواد، الحجیره اشاره کرد.

المسیره به پیشروی های ۲۴ ساعت گذشته ارتش و کمیته های مردمی یمن هم اشاره کرد.

همزمان با آن حملات جنگنده های سعودی به صعده امروز هم ادامه یافت و طی آن منطقه سحار در یک نوبت و آل عمار هم یک بار بمباران شد.

کد مطلب 5341386

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    نظرات

    • IR ۰۴:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
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      لحظات حساسی است نباید حوثی ها را تنها گذاشت .ضد هوایی و دستگاه ها و صلاح ها جهت مقابله با هواپیماهای مدرن عربستان می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

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