آزادسازی مناطق جدید در مارب

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المسیره در مارب گزارش داد: نیروهای مسلح ما چند منطقه جدید را در اطراف الجوبه در مجاورت شهر مارب از لوث نیروهای ائتلاف سعودی و مزدوران آنها آزاد کردند.

بر اساس این گزارش؛ مناطقی در جنوب و جنوب غرب مارب از لوث تروریستها آزاد شده است.

خبرنگار المسیره به آزادسازی مناطق الیعره، السواد، الحجیره اشاره کرد.

المسیره به پیشروی های ۲۴ ساعت گذشته ارتش و کمیته های مردمی یمن هم اشاره کرد.

همزمان با آن حملات جنگنده های سعودی به صعده امروز هم ادامه یافت و طی آن منطقه سحار در یک نوبت و آل عمار هم یک بار بمباران شد.