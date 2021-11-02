دستگیری قاتل و کشف جسد در شهرستان فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدهاشم قسام اظهار کرد: در پی کشف جسد زنی ناشناس در کیلومتر ۳۰ جاده فسا- شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اکیپی از کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی، پلیسی و اطلاعاتی، هویت جسد ۳۳ ساله که اهل استان کرمان و ساکن شیراز است مشخص و در تحقیقات تکمیلی، انگشت اتهام به سوی همسر وی رفت.

سرهنگ قسام ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی پس از شناسایی متهم با هماهنگی مقام قضائی پس از ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، وی را در یکی از محلات شیراز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فسا به اعتراف قاتل ۴۱ ساله به قتل همسرش به دلیل اختلاف خانوادگی و معرفی وی به مقام قضائی اشاره کرد و گفت: متأسفانه بروز این چنین اقدامات غیرانسانی توسط برخی از افراد، ناشی از فاصله گرفتن از سبک زندگی ایرانی- اسلامی و زمینه ساز هرگونه ناهنجاری و آسیب در جامعه است.