مسدودی ۸ فدراسیون ورزشی رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ژاله فرامرزیان، در خصوص مسدود شدن حساب های چند فدراسیون به دلیل بدهی های مالیاتی، اظهار کرد: فدراسیونها به عنوان سازمانهایی با ماهیت غیردولتی و مستقل هستند که باید خود پیگیر مشکلاتشان باشند، ما تا جایی که بتوانیم با حمایت از فدراسیونها سعی می‌کنیم اظهارنامه مالیاتی آنها را کنترل کنیم تا بدهی جدید پیش نیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد فدراسیون دارای بدهی مالیاتی هستند، گفت: خوشبختانه از ۳۵ فدراسیونی که بدهی مالیاتی داشتند، در حال حاضر تنها ۸ فدراسیون باقی مانده که این بدهی ها مربوط به سال های گذشته است.

فرامرزیان همچنین درباره میزان مبلغ بدهی مالیاتی فدراسیونها، افزود: بدهی مالیاتی هر فدراسیون متفاوت است، به طوری که برخی از این بدهی ها مربوط به مالیات ارزش افزوده یا مالیات تکلیفی و حقوقی است.

وی همچنین در خصوص مسدود شدن حساب فدراسیون ها به دلیل بدهی های مالیاتی در روزهای گذشته، تصریح کرد: برای رفع مسدود شدن حساب های این چند فدراسیون مکاتبه فوری با وزیر اقتصاد انجام دادیم که وی به رییس سازمان مالیاتی دستور دادند که در این خصوص مساعدت لازم را برای رفع مسدودی حساب های این فدراسیونها تا زمانی که تکلیف آنها مشخص شود، داشته باشد.

فرامرزیان افزود: فدراسیون کشتی نیز سال گذشته به دلیل بدهی های مالیاتی با همین مشکل مواجه بود که با پر کردن اظهارنامه مالیاتی و با ثبت نام در سامانه ۲۵۱ اطلاعات خود را بارگذاری و نسبت به پرداختن بدهی های مالیاتی خود اقدامات لازم را انجام داد.

معاون وزیر خاطرنشان کرد: فدراسیونها به ما می گویند به دلیل بدهی مالیاتی حساب ما بسته شده است، در حالی که باید در این زمینه شفاف سازی کنند و با ثبت نام در سامانه ۲۵۱ مکرر، اطلاعات خود را بارگذاری و پرونده خود را تکمیل نمایند تا با مشکل خاصی مواجه نشوند.

وی در پایان گفت: تلاش ما این است تا حمایت لازم را از فدراسیونها داشته باشیم، حتی برای رفع مشکل بدهی های مالیاتی فدراسیونها، تقاضای برگزاری جلسه با رییس سازمان مالیاتی به همراه فدراسیونها دادیم تا مشکلات خود را در این خصوص مرتفع کنند. هر کجا فدراسیونها نیاز به حمایت ما داشته باشند، در کنار آنها خواهیم بود