مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در مورد بخشی از نطق میان دستور صباغیان در مورد حداقل و حداکثر حقوق، گفت: آقای نوبخت با بخشنامه‌ای حداکثر حقوق را ۲۱ برابر افزایش داد، مجلس در سال گذشته حداکثر حقوق را هفت رتبه کاهش داد و جلوی حقوق‌های بالا را گرفت و مسدود کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال جاری نیز این تحرک در مجلس باشد زیرا طبق قانون حداکثر حقوق هفت برابر حداقل است و با بخشنامه آقای نوبخت به ۲۱ برابر افزایش پیدا کرده بود که با دو مرحله اصلاح، رعایت عدالت انجام خواهد شد و اختیار با مجلس است و مجلس می‌تواند قانونگذاری را در زمان خودش پیشنهاد دهد.