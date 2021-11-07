  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۰

مصری در صحن مجلس:

مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی شد

مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی شد

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس سال گذشته حداکثر حقوق را هفت برابر کاهش داد، گفت: نمایندگان جلوی حقوق های بالا را گرفتند و امیدواریم در سال جاری نیز این تحرک در مجلس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در مورد بخشی از نطق میان دستور صباغیان در مورد حداقل و حداکثر حقوق، گفت: آقای نوبخت با بخشنامه‌ای حداکثر حقوق را ۲۱ برابر افزایش داد، مجلس در سال گذشته حداکثر حقوق را هفت رتبه کاهش داد و جلوی حقوق‌های بالا را گرفت و مسدود کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال جاری نیز این تحرک در مجلس باشد زیرا طبق قانون حداکثر حقوق هفت برابر حداقل است و با بخشنامه آقای نوبخت به ۲۱ برابر افزایش پیدا کرده بود که با دو مرحله اصلاح، رعایت عدالت انجام خواهد شد و اختیار با مجلس است و مجلس می‌تواند قانونگذاری را در زمان خودش پیشنهاد دهد.

کد مطلب 5345837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
      0 1
      پاسخ
      آقای مصری یک ماه دیگه تحمل می کردید و این جوک رو روز یازدهم دیماه می گفتید تا به عنوان اولین جوک سال ۲۰۲۲ انتخاب می شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها