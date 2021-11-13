خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: موقعیت استراتژیک و راهبردی لرستان در همسایگی استان‌های مرزی مانند خوزستان، کرمانشاه و ایلام و وجود بیش از ۳۰۰ کیلومتر از شبکه بین المللی و آزاد راهی شمال به جنوب ایران در این استان موجب شده که شاهد حجم بالایی از ورود و خروج کالای قاچاق از حوزه استحفاظی لرستان، دپوی این کالاها در انبارها و عدم تعیین تکلیف آنها در استان باشیم.

طی چند روز گذشته رئیس قوه قضائیه از انبارهای سازمان اموال تملیکی کشور بازدید کرد و در این بازدید، دستور تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش کالاهای رسوب شده در انبارها را داد، موضوعی که می‌طلبد در استان لرستان با توجه به حجم بالای کالاهای دپو شده در انبارها در اسرع وقت عملیاتی شود.

به گفته «فرهاد زیویار» استاندار لرستان، بالغ بر هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای لرستان دپو شده است.

تحویل کالاهای قاچاق به انبارهای اموال تملیکی

سعید رازانی مدیرکل بازرسی لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود کالای قاچاق به کشور مساوی با ضرر و زیان بسیار زیاد به تولید داخلی، از بین رفتن اشتغال، بسته شدن واحدهای تولیدی و… است اظهار داشت: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود باید جایی به فروش برسند، وقتی که فروش به می‌رسد کسی خریدار کالای داخلی دیگر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه بعضی از این کالاهای قاچاق با قیمت نازل‌تر از کالاهای داخلی ممکن است به فروش برسند عنوان کرد: در این راستا یکی از کارهایی که در دستور کار قرار دارد بحث مبارزه با کالای قاچاق است.

مدیرکل بازرسی لرستان با اشاره به اینکه کالای قاچاق بعد از اینکه توسط ضابطین کشف شد، تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود گفت: این کالاهای قاچاق تحویل انبارهای اموال تملکی می‌شوند.

رازانی تصریح کرد: به محض اینکه توسط قاضی تعزیرات حکم برای پرونده صادر شد، این کالاها به انبارهای اموال تملیکی منتقل می‌شوند و آنها اقدامات بعدی را در این راستا به عمل می‌آورند.

کالاهای قاچاقی که جمع‌آوری شده تعیین تکلیف شوند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیر اموال تملیکی استان افزود: بازدیدهای مکرری از انبارهای تملیکی استان داشته‌ایم و تلاش ما این بود که وضعیت انبارها بهبود پیدا کند.

مدیرکل بازرسی لرستان با تاکید بر اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی بازرسی استان صورت گرفته تا هر چه سریع‌تر کالاهای موجود در انبار تعیین تکلیف شوند بیان داشت: برای تعیین تکلیف سریع‌تر کالاهای موجود در انبار به خصوص کالاهایی که مانند آنها در بازارهای داخلی وجود دارد، لازم است که در قانون و آئین نامه مربوطه یک سری اصلاحات صورت گیرد تا دست ادارات جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروش آنها به نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و… باز باشد و بتوانند سریع‌تر کالاها را تحویل بدهند و مورد استفاده قرار بگیرند.

رازانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما پراکنده بودن انبارهایی است که در مرکز استان وجود دارد گفت: امیدواریم استاندار لرستان در این رابطه همکاری و کمک کنند و ما نیز پیگیری می‌کنیم تا انبارهای پراکنده را در یک جا داشته باشیم.

دپوی کالاهای قاچاق در انبارها!

فرزاد رستمی مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی لرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وظیفه اصلی این اداره کل نگهداری و فروش اموالی بوده که به صورت قاچاق و یا هر صورت دیگر در اختیار این نهاد قرار داده می‌شود، است اظهار داشت: بر اساس قانون ما وظیفه فروش این کالاها را بر عهده داریم.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که کالایی به عنوان قاچاق کشف می‌شود، بعد از تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی و قیمت گذاری از سوی گمرک، برای نگهداری و تعیین تکلیف به اداره کل اموال تملیکی سپرده می‌شود ادامه داد: طبق قانون ما موظف به نگهداری و فروش کالا با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری در مزایده هستیم.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی لرستان با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تصریح کرد: در مجموع دو نوع کالا تحویل اموال تملیکی می‌شوند که یکی کالاهایی مانند مواد غذایی، برنج، روغن و… که سریع فاسد می‌شوند و دیگری کالاهای با دوام هستند.

رستمی گفت: به طور معمول کالاهایی مانند مواد غذایی طبق تبصره دو ماده ۵۳، سریعاً برای فروش منتج به نتیجه می‌شوند، اما در رابطه با کالاهای با دوام پروسه‌ای وجود دارد که باید طی شود و مقداری زمان بر است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی، حقوقی و همچنین دولت بر روی دپوی کالاها در انبارها حساس شده که به طرز خیلی نامناسب و ناجوری در کل کشور در انبارها وجود دارند گفت: این کالاها یا در انبارهای گمرک و یا در انبارهای اموال تملیکی دپو شده‌اند.

فروش ۵۵۰ میلیارد ریال از کالاها در سال گذشته

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی لرستان با بیان اینکه سال گذشته در رابطه با نگهداری و دپو شدن کالاها در انبارها با شرایط خیلی بدی مواجه بودیم و شاهد حجم بالایی از کالا در انبارها بودیم افزود: در این راستا از آبان ماه سال گذشته با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و نظارتی، توانستیم برای اولین بار ۵۵۰ میلیارد ریال از کالاهای موجود در انبارها را به فروش برسانیم.

وی با اشاره به پیش بینی یک سایت برای فروش کالاهای موجود در انبارها عنوان کرد: در این سایت تاریخ و شروع مزایده، پارت بندی ها و مبالغ مزایده به صورت شفاف مشخص است.

نگهداری بالغ بر هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در انبارها

فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: این اموال مطابق قانون و تحت شرایط خاصی به تملک سازمان درآمده و شامل اموال متروکه و بخشی از کالاهای قاچاق است که این موارد دارایی‌های زیادی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بالغ بر هزار میلیارد تومان اموال نگهداری می‌شود که با بازدید امروز وضعیت انبارگردانی و نظم موجود مورد توجه قرار گرفت.

استاندار لرستان تصریح کرد: از نظر آمار و ارقامی که در سطح ملی از سازمان اموال تملیکی استان انتظار می‌رفت، این مجموعه در حد و در وضع مطلوبی به سر می‌برد و کمک خواهیم کرد که این اموال دچار خسارت نشوند و در اختیار دستگاه‌ها و مجاری قانونی ذیربط قرار گیرند.