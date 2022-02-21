فروش ۶۵ میلیارد تومان از کالاهای قاچاق اموال تملیکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد پرونده‌های ورودی به اموال تملیکی لرستان اظهار داشت: در مجموع هزار و ۱۹۶ پرونده به اموال تملیکی استان وارد شده است.

وی سقف در نظر گرفته شده برای لرستان در راستای فروش این اموال طی امسال را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا کنون ۶۵ میلیارد تومان از این کالاها در استان به فروش رسیده است.

بنا بر این گزارش، در هشت انبار اموال تملیکی لرستان بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق دپو شده است که در جلسه‌ای با ریاست استاندار لرستان مقرر شد که یکی از انبارهای سازمان جهاد کشاورزی برای تجمیع این کالاها در اختیار اموال تملیکی استان قرار داده شود.