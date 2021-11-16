موظف به اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش هستم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جلسه رأی اعتماد مجلس گفت: بنده در مرکز پژوهش‌های مجلس بوده‌ام و شأن نمایندگی را می‌شناسم و آن را نادیده نمی‌گیرم در مورد من و تصمیم شما خاضع هستم.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش افزود: معتقدم آموزش و پرورش در هر کشوری آئینه تمام معنای هر کشوری است بنابراین باید به این دستگاه به شکل هزینه‌ای نگاه نشود و این دستگاه هر اتفاقی داشته باشد سرمایه گذاری است.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش محوری ترین کانون هر کشور است و باید ببینیم که آموزش و پرورش در مسیر تحول کشور باید نقش ویژه ای را ایفا کند این دستگاه دستگاهی است که نیروی انسانی را برای دیگر دستگاه‌ها تربیت می‌کند.

فیاضی بیان کرد: در دفاع مقدس ۳۶ هزار دانش آموز و ۵ هزار معلم شهید داریم؛ امثال علی لندی ها و شهید حججی پرورده همین دستگاه هستند، نکته مهم این است که قلب این نظام معلم است، معلم یعنی تفکر، اندیشه، خلاقیت و ابتکار وقتی این معلم درگیر معیشت است این همه پتانسیل به فعلیت نمی‌رسد.

وی عنوان کرد: در خصوص رتبه بندی نباید بگویم مشکل داریم متأسفانه بودجه آموزش و پرورش ۸.۸ شده است و ۴.۶ کسری بودجه داشته‌ایم، عدد بالا رفته است اما درصد پایین است و اگر چنین نبود رتبه بندی به مشکل نخورده بود این مسئله در سال ۹۳ مطرح شده است و اگر در برنامه بوده است باید در بودجه به آن توجه می‌شد؛ معلمان نباید دغدغه معیشت داشته باشند اگر قرار است معلم بر روی منش دانش آموز کار کند نباید دغدغه معیشت داشته باشد و باید یک بار برای همیشه این مسئله را حل کنیم.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر معلم چنین جایگاهی دارد به لحاظ فرهنگی آیا معلم چنین منزلتی دارد آیا معلمی شریف‌ترین شغل است؟ آیا دانش آموزان علاقه دارند معلم شوند؟ پس فرهنگسازی هم نیاز است که در جامعه و حاکمیت ما این مسئله وجود ندارد در حال حاضر پرسنل آموزش و پرورش که ۴۰ درصد جامعه هستند تنها قشری هستند که فیش حقوقی آنها کمتر است؛ آموزش و پرورش پیشران تولید اصلی سرمایه‌های اجتماع هستند، توجه به دانشگاه فرهنگیان از مهمترین کار است ۸۰ هزار دانشجو در این دانشگاه است اما نسبت استاد به دانشجو ۸۰ به یک است، آینده کشور در دانشگاه فرهنگیان رقم می‌خورد و باید سهمیه این دانشگاه به ۵۰ هزار تا برسد، بنابراین باید زیرساخت، خوابگاه و نیروی انسانی مناسب برای این دانشگاه فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: من یک مدیر تحول گرا هستم، و نقشه من در این راه سند تحول است، آموزش در کنار پرورش است و پرورش فدای آموزش نمی‌شود و اینها در کانون توجهات ما قرار دارند من موظفم که سند تحول را اجرایی کنم و مجلس از من نتایج کار را بازخواست کنند.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر در شرایط کرونایی به سر می بریم و در بسیاری از مناطق دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم و دانش آموزان ما از لحاظ تحصیلی عقب مانده اند در این ۲۲ ماه متأسفانه دانش آموزان ما ۳ درصد چاق‌تر شده اند همچنین معلمان در این ۲۲ ماه بیش از آموزش حضوری اذیت شده اند.

وی بیان کرد: تخصیص حق التدریس در آخر ماه باید صورت گیرد، چرا معلم باید تدریس کند اما پرداختش چند ماه بعد باشد، اگر ردیف بودجه‌ای به این مسئله تخصیص پیدا کند مشکل کمبود نیروی انسانی را از طریق حق التدریسی ها می‌توانیم بهبود بخشیم.

فیاضی افزود: در خصوص بحث حل و فصل مطالبات استخدامی ما برنامه داریم، طرحی را تهیه کردیم که به ساماندهی نیروی انسانی کمک کند.

وی اظهار کرد: بحث ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان بسیار بحث مهمی است که باید اعتبارات آن تأمین شود این صندوق چهار هلدینگ و ۵۵ شرکت بزرگ دارد و کاملاً می‌تواند به خدمت آموزش و پرورش بیاید.

فیاضی گفت: در حال حاضر ۷ درصد از مدارس در کشور نیازمند بازسازی هستند برنامه من این است که در وزارتخانه قرارگاه محرومیت تأسیس کنم تا بتوانیم به این مشکلات رسیدگی کنیم؛ نکته دیگر در خصوص اقتصاد پایدار آموزش و پرورش است که باید به پایداری برسد و مشکلات آموزش و پرورش را حل کند در حال حاضر بیشترین املاک در اختیار آموزش و پرورش است که در مسیرهای آموزشی نیستند.

وی افزود: در موضوعات متعدد معتقدم که نوک پیکان را باید به ارتقا کیفیت آموزشی انتقال دهیم در هر استان ما نخبگانی داریم که توانمند، خلاق و مبتکر اند اما به کار گرفته نمی‌شوند باید استان را خود استان اداره کند و ما تنظیم گری کنیم.

فیاضی اظهار کرد: تحول باید در کلاس درس رخ دهد، بنابراین باید یک شبکه وجود داشته باشد که این تحول را اداره کند باید شبکه ای از معلمان انقلابی و فکور را پیدا کرده فعال کنیم و ما در ستاد تنظیم گری و از آنها پشتیبانی کنیم، این مسئله نقطه اول تحول آموزشی و کیفیت آموزشی است.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در آموزش مجازی می‌توانیم پرونده الکترونیک برای دانش آموزان تشکیل دهیم و می‌توانیم استعدادیابی داشته باشیم تصریح کرد: قانون سند تحول در سال ۹۰ تهیه شده است اما هیچ اصلاحی بر روی آن انجام نشده است، قانون ورزش اجباری مربوط به سال ۱۳۰۶ است و آموزش و پرورش با قوانین سال ۵۴ اداره می‌شود بنابراین قوانین باید به روز شوند.

وی خاطر نشان کرد: من هفت سال در مدرسه دولتی بودم؛ آموزش و پرورش ابعادی دارد که اگر وزیر به آن ابعاد از جمله معلمان، کلاس درس و فهم دانش آموز؛ محتوا اعم از درسی و کمک درسی؛ آموزش مجازی؛ تهیه زیرساخت‌های عمرانی؛ اقتضائات دانشگاه فرهنگیان؛ فرایند چاپ و توزیع کتب درسی؛ دارای دید کلان سیاست پژوهی باشد و مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی؛ توجه نکند نمی‌تواند مسائل آموزش و پرورش را حل کند.

فیاضی عنوان کرد: به لطف الهی من در تمامی این موارد حضور داشتم چهار سال معلم بودم، تهیه اجزای بسته یادگیری را در کارنامه خود داشته ام، عضو هیأت علمی هستم و آئین نامه ارتقای فرهنگیان را می‌فهمم در حوزه ستادی مدیرکل بودم و در وزارتخانه معاونت بودم؛ در فرایند چاپ و نشر عضو هیأت مدیره چاپ و نشر کتب دبستان بودم، در حوزه سیاست گذاری کلان در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتم، بنده به هیچکس قولی ندادم و تنها یک قول دادم که کلاس تک تک دانش آموزان را معلم دار کنم بنده قائل به شایسته سالاری هستم و به هیچ وجه بحث حضوری، گروهی و خانوادگی نخواهم داشت.

وی در آخر تاکید کرد: بنده دو اتاق فکر تشکیل خواهم داد، یک استفاده از تمام وزیران اسبق و تجربه مدیریتی آنها و دوم اتاق فکر متشکل از صاحب نظران تئوریک تعلیم و تربیت استفاده خواهم کرد همچنین از نمایندگان درخواست دارم که با رأی اعتماد خود به بنده این امکان را بدهند که بتوانیم با یک نشاط و خلاقیت مضاعفی سند تحول را اجرایی کنیم از همه معلمان نیز درخواست دارم که من را یاری کنند.