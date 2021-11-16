ترس از زلزله سفرهای قشم و بندرعباس را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بر اساس اطلاعات شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به این مرکز اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۳۷ بیست و سوم تا ساعت ۹ صبح بیست و چهارم آبان ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۳ زمین لرزه در حوالی شهر فین واقع در استان هرمزگان ثبت شده است.

به دنبال همین پس لرزه‌ها و خیابان خوابی مردم در استان هرمزگان و به دنبال آن زلزله‌هایی که در قشم رخ داده، تعدادی از مسافران شهرهای جنوبی از سفر در این مدت به این مقاصد صرف نظر کرده اند. به نحوی که طی دو روز گذشته تعداد مراجعه کنندگان به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران زیاد شده است، افراد زیادی قصد دارند تا سفرشان به استان هرمزگان را لغو کنند اما باید بابت آن خسارت پرداخت کرده و جریمه کنسلی سفر را بدهند. آنها اعلام می‌کنند که وقوع زلزله در استان هرمزگان شرایط فورس ماژوری را به وجود آورده است و نباید جریمه ای بپردازند این موضوعی است که دفاتر مسافرتی را نیز با مسافران خود دچار چالش کرده است.

امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری و زیارتی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه زمین لرزه زمانی بوجود آمد که تعطیلی نبود. بنابراین حجم مسافران گروهی که به آنجا رفته بودند نیز زیاد نبوده است. طبیعتاً از آنجا که این روزها فصل سفر به استان‌های جنوبی است خیلی از افراد قصد سفر به این استان‌ها را داشته اند اما با اتفاق پیش آمده در نظر دارند تا سفرشان را لغو کنند. با این حال شرایط فورس ماژوری اعلام نشده است. ما در سال ۸۵ نیز وضعیت مشابهی را داشتیم اما بعد از یکی دو روز شرایط به حالت عادی برگشت.

وی گفت: برخی از مردم با این هدف سفر می‌کنند که بتوانند آرامشی داشته باشند اصل سفر نیز بر این اساس است. بهتر بود که هتل‌ها و ایرلاین‌ها و قطار مساعدت لازم را با مسافران انجام می‌دادند تا برای مسافران نیز خطری بوجود نیاید. حتی هتل‌ها نیز می‌توانند تمهیدی بیندیشند مثلاً هزینه کنسلی را دریافت نکرده و یا تاریخ سفر مردم را عقب بیندازند. منتها چون از بخش خصوصی هیچ حمایتی نمی‌شود نباید به گونه‌ای نیز رفتار شود که بخش خصوصی متضرر شود.