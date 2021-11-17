مقاومت لبنان قادر است محاصره آمریکا را درهم بشکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حسین النمر» مسئول منطقه «البقاع» در حزب الله لبنان سخنانی را در خصوص قدرت مقاومت مطرح کرد. وی گفت: مقاومت برای تحقق پیروزی در هر شرایطی آمادگی دارد.

بر اساس این گزارش، این مقام حزب الله افزود: مقاومت به جهانیان ثابت می کند ملتی را که در جنگ شکست نخورده است، با محاصره نمی توان شکست داد. ما معتقدیم که جنگ امروز جنگ اراده‌ها است.

وی اظهار داشت: آنچه که امروز می بینیم این است که ایالات متحده آمریکا مقاومت را تحت محاصره همه جانبه قرار داده است. ما نیز با مقاومت خود در برابر اقدامات خصمانه آمریکایی ها ایستادگی می کنیم و محاصره آن را در هم می شکنیم.

این مقام حزب الله یادآور شد: متأسفانه برخی کشورهای عربی در امور داخلی لبنان دخالت می کنند. برخی شخصیت های داخلی نیز کرامت و عزت خود را زیر پای می گذارند و با آنها همکاری می‌کنند.

چندی پیش نیز «حسن فضل الله» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان سخنانی را در خصوص نقش آفرینی مقاومت در دفاع از این کشور مطرح کرد.

این نماینده پارلمان لبنان در سخنان خود تصریح کرد: مقاومت از لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و تروریست‌های تکفیری دفاع کرد. در واقع، مقاومت از حاکمیت لبنان حمایت به عمل آورد.

فضل الله در ادامه یادآور شد: مقاومت همواره در داخل چارچوب دولت و با احترام به قوانین آن فعالیت کرده است. وی با اشاره به برخی تلاش‌های خارجی برای ایجاد هرج و مرج در لبنان تصریح کرد: ما به سمت و سوی هرج و مرج و جنگ داخلی که طرف‌های داخلی و خارجی تدارک آن را دیده بودند، نرفتیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نحوه رسیدگی دستگاه قضایی لبنان به پرونده انفجار مهیب بندر بیروت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه پرونده انفجار مهیب بیروت به جای تکیه بر واقع گرایی و عدالت محوری با تکیه بر سیاسی کاری دنبال می‌شود.