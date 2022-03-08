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۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۷

نماینده پارلمان لبنان:

هدف دشمن تضعیف لبنان در برابر پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی است

هدف دشمن تضعیف لبنان در برابر پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی است

یک نماینده پارلمان لبنان در سخنانی تصریح کرد: هدفی که امروز دشمن دنبال می کند این است که لبنان در برابر پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی تضعیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «حسین الحاج حسن» نماینده پارلمان لبنان امروز سه شنبه سخنانی را تلاش‌ها برای تعضیف این کشور مطرح کرد. وی گفت: هدفی که امروز دشمن دنبال می‌کند این است که لبنان در برابر پروژه آمریکایی صهیونیستی تضعیف شود.

بر اساس این گزارش، نماینده پارلمان لبنان یادآور شد: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی کمپینی را علیه مقاومت در داخل کشور تشکیل داده اند. هدف کسانی که چنین کاری کرده اند این است که زمینه‌ای را فراهم سازند تا آمریکایی‌ها بدون دردسر خواسته‌هایشان را به لبنان دیکته کنند.

این نماینده پارلمان لبنان یادآور شد: دشمن تمام تلاش خود را برای کشاندن لبنان به ورطه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به کار بسته است. در مذاکرات ترسیم مرزی نیز تلاش‌هایی برای تحمیل خواسته‌ها و مطالبات رژیم صهیونیستی به هیأت لبنانی وجود دارد.

کد مطلب 5442296

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