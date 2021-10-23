«حزب الله» آتش فتنه «الطیونه» را خاموش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان سخنانی را در خصوص حوادث اخیر در این کشور مطرح کرد. وی گفت: حادثه منطقه الطیونه در بیروت با هدف یک فتنه انگیزی بزرگ طراحی شد.

بر اساس این گزارش، شیخ نعیم قاسم افزود: حزب «القوات اللبنانیه» عامل حادثه روز پنجشنبه در الطیونه بود. تک تیراندازان این حزب به سمت مردم آتش گشودند و این درحالی است که تظاهرات مسالمت آمیزی توسط آنها در جریان بود.

معاون دبیرکل حزب الله تأکید کرد: حزب الله در جریان حوادث روز پنجشنبه با صبر و دوراندیشی، آتش فتنه را خاموش کرد. ما با جدیت نتایج تحقیقات و مجازات عاملان کشتار روز پنجشنبه را دنبال می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قاضی و بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بندر بیروت، گفت: امروز قاضی البیطار به یک مشکل واقعی در لبنان تبدیل شده است. او روند تحقیقات را سیاسی کرده است. بهتر است که وی برای آرام شدن اوضاع حاکم بر لبنان از پست خود کناره گیری کند.

گفتنی است، روز پنجشنبه گذشته شبه نظامیان وابسته به القوات اللبنانیه به ریاست سمیر جعجع با یورش به هواداران حزب الله و جنبش أمل در بیروت شماری از آنها را به شهادت رساندند. صبح امروز خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از احضار «سمیر جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) به دادگاه نظامی در پی حوادث اخیر در منطقه الطیونه بیروت خبر داد.

امروز قاضی البیطار به یک مشکل واقعی در لبنان تبدیل شده است. او روند تحقیقات را سیاسی کرده است منابع مذکور گفتند که قاضی «فادی عقیقی» در پی اعترافات افراد بازداشت شده در این پرونده، خواستار شنیدن توضیحات سمیر جعجع در این باره شده است. از سوی دیگر، حزب نیروهای لبنانی دریافت هرگونه ابلاغیه پیرامون احضار جعجع برای شنیدن اظهارات وی درباره حوادث بیروت را رد کرد.

این در حالی است که پیش از این یک وکیل لبنانی هم علیه «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی و «طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بندر بیروت اقامه دعوی کرده بود. چندی پیش «شیخ احمد قبلان» مفتی لبنان هم به حادثه اخیر در منطقه «الطیونه» واقع در بیروت واکنش نشان داد. وی در این خصوص گفت: این حادثه ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.

مفتی لبنان در ادامه نیز تصریح کرد: حادثه‌ای که در بیروت رخ داد یک فاجعه ملی بود. این حادثه با برنامه ریزی قبلی انجام شد تا ثبات در لبنان را به چالش بکشاند و آن را با مخاطره مواجه سازد.

وی افزود: همگان باید به مسئولیت خود در قبال حادثه الطیونه عمل کنند. این اتفاقات جملگی با هدف از بین بردن سلاح مقاومت رخ می‌دهند، چرا که این سلاح اکنون به کابوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

در همین حال، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله به حوادث اخیر در بیروت، پایتخت لبنان واکنش نشان داد. وی گفت: حزب الله به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. رئیس شورای اجرایی حزب الله افزود: کسانی هستند که تلاش می‌کنند تجربه جنگ داخلی در لبنان را تکرار کنند. با این حال، حزب الله رسماً اعلام می‌کند که به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد.

پیش از این، «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان گفته بود: ما تحرکات مسالمت آمیزی را سازماندهی کردیم و ارتش نیز متعهد شده بود که تدابیر مستحکمی را برای حراست از این تحرکات مسالمت آمیز اتخاذ کند.

این نماینده حزب الله در پارلمان افزود: آنچه جنایتکاران در الطیونه انجام دادند، جنایتی است که پیامدهای بسیار بزرگی به دنبال دارد. عادت نداریم خون‌هایی که از ما ریخته می‌شود، روی زمین رها کنیم. ما می‌دانیم چگونه از خون‌های ریخته شده دفاع کنیم.

وی اظهار داشت: به گونه‌ای با جنایت تجاوزکارانه در الطیونه برخورد می‌کنیم که عاملان این جنایت احساس نکنند که می‌توانند به رویکرد قلدرمآبانه خود و اقدامات تحریک آمیزشان ادامه دهند. دستگاه‌های امنیتی متعهد به پیگیری این حادثه شده‌اند و به ما گفته‌اند همه چیز آرام است.