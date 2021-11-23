به گزارش خبرنگار مهر، «مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران» از برگزاری «پنجمین نشست تخصصی بایدها و نبایدهای محله هرندی و بررسی میدان مشارکت و جهاد فرهنگی و اجتماعی» با همکاری مجمع محلات تهران خبر داد.

وی اضافه کرد: این نشست تخصصی در روز چهارشنبه سوم آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ در میدان شوش، خیابان انبار گندم، خیابان صاحب جم، نبش خیابان دلخوش مسجد نوری با حضور حجت‌الاسلام علی‌اصغر سهرابی «مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران»، سرهنگ همت پناه «مدیرکل مشارکت‌های نیروی انتظامی»، نادعلی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر، یزدی شهردار منطقه ۱۲ تهران و طالبی نژاد رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع محلات شهر تهران برگزار می‌شود.

عبداللهی در پایان از تمامی مدیران، معتمدین و شورایاران محلات، پژوهشگران، کنشگران و فعالان اجتماعی خواست که در این نشست تخصصی حضور یابند.