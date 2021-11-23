طرح اولیه خودروی هوشمند و خودران بیوک رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، نمایشگاه خودرو گوانگژو اخیراً در چین برگزار شده و یکی از محصولات جالبی که در آن به نمایش درآمد به بیوک تعلق داشت.

بیوک در حقیقت زیر مجموعه جنرال موتور در آمریکا است. این شرکت طرح اولیه از یک خودروی برقی به نام «بیوک اسمارت پاد» را به نمایش گذاشت که با توجه به ویژگی‌های پیشرفته آن به زودی وارد بازار نخواهد شد.

به گفته شرکت کابین اسمارت پاد با فناوری‌های خودرانی یکپارچه می‌شود که توسط پلتفرم Utium ساخته شده‌اند. همچنین وسیله نقلیه مذکور فضایی هوشمند برای سفر ایجاد می‌کند. اسمارت پاد بیوک از لحاظ طراحی شبیه یک ایستگاه فضایی است.

داخل خودرو ویژگی‌های هوشمند متعددی به کار رفته است. مثلاً هنگامیکه راننده نزدیک می‌شود، یک تصویر خوشامدگویی ظاهر می‌شود. همچنین این وسیله نقلیه مجهز به درهای کشویی برقی و عریض، چرخ‌های بزرگ و طراحی آئرودینامیکی است که برای خنک کردن مکانیسم ترمز، هوا را به داخل می‌کشد.

در کنار این موارد طرح اولیه مذکور شامل سیستم کابین هوشمند VCS است که در آن یک نمایشگر ۵۰ اینچی شفاف با قابلیت بالا بردن و همچنین یک نمایشگر بالاسری رنگی به کار رفته است. همچنین این خودرو فناوری نوین کنترل به وسیله حسگرهای را با یادگیری عمیق ترکیب می‌کند تا کنش و واکنش میان انسان و رایانه را به طور تکمیل و علاوه بر آن فضای داخل و خارج خودرو را به طور نامحسوس مرتبط کند.

همچنین اسمارت پاد بیوک می‌تواند با یکبار شارژ مسافت ۸۰۰ کیلومتر را طی کند و مجهز به جدیدترین سیستم مدیرت باتری صنعت خودروسازی خواهد بود. این خودرو در آینده قادر به برقراری ارتباط و شارژ بی سیم نیز خواهد بود.