قزاقستان هم از ترکیه پهپادهای نظامی پیشرفته خریداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، قزاقستان و شرکت صنایع هوافضای ترکیه توافقنامه‌ای جهت معامله پهپادهای نظامی «ققنوس» را امضا کردند و قرار است فروش پهپادهای نظامی «ققنوس» به قزاقستان از سوی شرکت صنایع هوافضای ترکیه صورت بگیرد.

گفته شده قرارداد مذکور شامل سه فروند پهپاد، دو ایستگاه نظارتی زمینی و یک بسته پشتیبانی لجستیکی تا سال ۲۰۲۳ برای طرف قزاقستانی است و «تمل کوتیل» مدیر کل شرکت صنایع هوافضای ترکیه گفت: فروش پهپاد نظامی ققنوس به قزاقستان پس از تونس دستآورد مهمی برای آنکارا به شمار می‌رود.

ترکیه پیش از این نیز پهپادهای پیشرفته نسل جدید را در اختیار اوکراین قرار داده بود که این اقدام با واکنش روسیه روبرو شد و دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هشدار داد که تحویل پهپادهای ترکیه به اوکراین می‌تواند تبعات منفی در پی داشته باشد و به بی ثباتی هرچه بیشتر وضعیت منجر شود.

پسکوف در این باره افزود: در حال حاضر، روابط خوب و ویژه ای با ترکیه داریم اما در این مورد، متأسفانه، این بیم وجود دارد که تجهیز اوکراین به چنین تسلیحاتی، قابلیت ایجاد بی ثباتی در منطقه را خواهد داشت و به حل درگیری‌های داخلی اوکراین هم کمکی نمی‌کند. سخنگوی کاخ کرملین پیشتر نیز طی سخنانی گفته بود که مسکو به هیچ عنوان نمی‌خواهد تسلیحات فروخته شده ترکیه به اوکراین، علیه مخالفین دولت کی یف در شرق اوکراین استفاده شود.