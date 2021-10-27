در حال بررسی استفاده از پهپاد «بیرقدار» توسط اوکراین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو در حال شفاف سازی اطلاعات در خصوص استفاده ارتش اوکراین از پهپادهای ساخت ترکیه در منطقه «دونباس شرقی» است.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: در مورد گزارش‌های مربوط به استفاده از پهپاد «بیرقدار» (Bayraktar) توسط نیروهای مسلح اوکراین در دونباس، اکنون در حال بررسی مجدد اطلاعات هستیم.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز ساعاتی پیش هشدار داد که تحویل پهپادهای ترکیه به اوکراین می تواند تبعات منفی در پی داشته باشد و به بی ثباتی هرچه بیشتر وضعیت منجر شود.

پسکوف در این باره افزود: در حال حاضر، روابط خوب و ویژه ای با ترکیه داریم اما در این مورد، متاسفانه، این بیم وجود دارد که تجهیز اوکراین به چنین تسلیحاتی، قابلیت ایجاد بی ثباتی در منطقه را خواهد داشت و به حل درگیری های داخلی اوکراین هم کمکی نمی کند.

وی پیشتر نیز طی سخنانی گفته بود که مسکو به هیچ عنوان نمی خواهد تسلیحات فروخته شده ترکیه به اوکراین، علیه مخالفین دولت کی یف در شرق اوکراین استفاده شود.

در اردیبهشت امسال نیز، «یوری بوریسوف» معاون نخست وزیر روسیه در پاسخ به این پرسش که اگر آنکارا هواپیماهای بدون سرنشین را به اوکراین تحویل دهد، آیا مسکو همکاری نظامی-فنی خود را با آنکارا متوقف خواهد کرد؛ گفته بود: ما به طور خاص هر مورد را بررسی می کنیم.

در سال ۲۰۱۹، اوکراین چند فروند هواپیماهای بدون سرنشین «بیرقدار» ترکیه را خریداری کرد. اوکراین بعدا اعلام کرد که علاقمند به تولید مشترک هواپیماهای بدون سرنشین بیرقدار در اوکراین است و ارتش اوکراین قصد دارد ۴۸ پهپاد از این نوع را خریداری کند.

از هواپیمای بدون سرنشین بیرقدار اخیرا در درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره باغ کوهستانی هم استفاده شد.

چندی قبل، رسانه ها گزارش دادند که ارتش اوکراین برای اولین بار از پهپاد ترکیه ای «بیرقدار تی بی-۲» برای ماموریت شناسایی در منطقه «دونباس» استفاده کرده است که درگیر تنش های جدایی طلبانه با کی یف است. این پرواز در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۱ انجام و از سوی وزارت دفاع اوکراین تائید شد. گفته می شود که صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اکتبر هم اوکراین تلاش کرد تا در یک حمله پهپادی، تاسیسات نفتی در منطقه دونباس را هدف قرار دهد.