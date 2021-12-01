«هنر و تجربه» امکان نمایش همزمان آنلاین و سالن سینما را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «هنر و تجربه»، در جدیدترین همکاری موسسه «هنر و تجربه» و پلتفرم «هاشور» که اکران آنلاین فیلم‌های «هنر و تجربه» را برعهده دارد، امکان جدیدی برای نمایش فیلم‌ها در سالن سینماهای فاقد امکانات پخش سرور E_CINEMA و D_CINEMA فراهم شده است تا بدین‌وسیله گستره اکران فیلم‌ها بیشتر و مخاطبانی که تاکنون امکان تماشای فیلم روی پرده را نداشتند، بتوانند فیلم‌های روز «هنر و تجربه» را در سالن سینما تماشا کنند.

از این پس با همکاری موسسه «هنر و تجربه» و «هاشور»، با ایجاد یک لینک و با استفاده از امکانات پخش اینترنتی فیلم و پروژکتور موجود در سینما، سالن‌هایی که فاقد امکانات فنی پخش نسخه سینمایی از طریق سرور فیلم هستند، می‌توانند همه فیلم‌ها را روی پرده ببرند.

در اولین تجربه، نمایش آنلاین بسته فیلم کوتاه «شکست زمان» در یک سانس مشخص از طریق سرورهای «هاشور» انجام و همزمان روی پرده سینماتک زاهدان برای علاقمندان به فیلم کوتاه اکران شد.

همچنین قرار است در تازه‌ترین تجربه، مستند «آیدین» به کارگردانی اشکان مهریار از طریق لینک در سینماتک سینمای جوان-زاهدان روز چهارشنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۸ اکران شود.

برای حفظ حقوق مالکان فیلم‌ها، یک لینک واحد برای هر فیلم و با توجه به سانس مورد نظر، برای روز و ساعت مشخص ایجاد می‌شود که بعد از زمان تعیین شده قابل استفاده نخواهد بود.

نحوه عملکرد این فناوری اینگونه است که پخش فیلم از طریق یک سرور و پلتفرم مرکزی انجام و سیگنال مربوطه که در بستر اینترنت منتقل می‌شود، در سینما دریافت و فیلم در سالن سینما روی پرده می‌رود.