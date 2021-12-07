حقوق گمشده جوانان در جامعه امروزی

بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز دانشجو در خصوص دغدغه‌هایی که جوانان در جامعه امروزی با آن مواجهه‌اند گفت: یکی از گروه‌های مهم برای هر کشور گروه جوان آن جامعه است، دلایل متعددی برای بیان این اهمیت نیز وجود دارد از میزان تاثیر نیروی جوان در اقتصاد و پویایی کشور که منجر به توسعه و پیشرفت می‌شود تا افزایش توان امنیتی کشور که همگی توسط قشر جوان منجر می‌شود.

این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده افزود: جامعه ما هم از این قائده مستثنی نیست و شاهدیم که بسیاری از دستاوردها در کشور توسط همین قشر جوان انجام شده است و اگر توسعه علم و یا پیشرفت صنعتی داریم و اصطلاحاً چرخ اقتصاد فعلی‌مان می‌چرخد به واسطه نیروی جوان است.

وی بیان کرد: ایران در پنجره جمعیتی از نیروی جوان خوبی برخوردار است و باید از آن استفاده کند چراکه جوانان سبب پیشرفت کشور شده و این پیشرفت ارتباط مستقیمی با بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد آسایش دارد.

خلیلی عنوان کرد: جوانان ایرانی با مشکلات متنوعی مواجهه‌اند اما اگر بخواهیم مهمترین مسائل و دغدغه‌های جوانان را بازگو کنیم باید اولویت بندی‌های مشخصی از گروه‌های مختلف جامعه داشته باشیم؛ طبق آمار در گروه‌های مختلف جوانان اعم از دختران و پسران که در سن متعارف جوانی قرار دارند دغدغه‌ها و مسائل نیز تفاوت بنادینی با یکدیگر دارند، برای مثال دغدغه‌های جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ با جوانان امروزی متفاوت است.

این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده اظهار کرد: از مهمترین مشکلاتی که جوانان دارند می‌توان به ناتوانی در تشکیل خانواده در سنین مناسب نام برد که بیکاری و یا دیر وارد شدن به بازار کار یکی از عوامل جدی این مسئله است و در حال حاضر مهمترین مسئله جوانان تشکیل خانواده است.

وی تصریح کرد: خانواده در کشور ما دارای جایگاه بسیار ویژه‌ای است؛ این مسئله برای قشر جوان ما نیز از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه تا زمانی که تشکیل خانواده میسر نشود نمی‌توان راه درست و هدف زندگی را تشخیص داد همچنین وقتی که از سن مناسب تشکیل خانواده زمان بیشتری بگذرد فرد دچار مشکل جدی می‌شود.

خلیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر سن ازدواج برای آقایان به ۲۸ سال رسیده است و برای خانم‌ها به ۲۳ سال و نیم رسیده است خاطرنشان کرد: پیامدهای این افزایش سن ازدواج؛ افزایش دوگانگی شخصیت و نبود هدفی برای زندگی است، این آشفتگی و تشویش‌ها زائیده تاخیر ازدواج است.

وی در مورد آمار تعداد جوانان مجرد در کشور گفت: می‌توان گفت بیشتر از ۱۰ میلیون جوان مجرد داریم که از سن ازدواج هم عبور کرده‌اند که در میان این عدد دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در اولویت هستند؛ به بیان دیگ ربا ۱۰ میلیون جوانی روبه‌رو هستیم که به نیاز اولیه شان پاسخ نداده‌ایم آن هم زمانی که سیاست‌های کلان نظام بر مبنای خانواده محوری است و باید قوانین دیگر از این مسئله تبعیت کنند و در تعارض با آن نباشند.

دلایل تاخیر ازدواج در میان جوانان

این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده در پاسخ به این سوال که چه مسائلی سبب شده تاخیر در سن ازدواج بروز یابد عنوان کرد: با توجه به اینکه جامعه ما مدام در حال تغییر است بحث تشکیل خانواده تحت‌الشعاع قرار گرفته است به این دلیل که مسئله مسکن دچار مشکل شده است و اشتغال هم به همین شکل؛ البته باید گفت کل دلایل تاخیر در ازدواج مسائل اقتصادی نیست اما این مباحث از مهمترین ها هستند و حل نشده باقی مانده‌اند.

وی اظهار کرد: حقوق و مسائل جوانان باید در اولویت باشد اما دلیل اینکه این اتفاق هنوز وجود نیفتاده است و کار شگرفی در این حوزه شکل نمی‌گیرد این است که قشر جوان ما خیلی در رسانه‌های ملی و صدر اخبار نیستند بنابراین نوع نگاه به جوانان دچار ضعف از سمت دولت است.

خلیلی بیان کرد: در نگاه رهبر انقلاب نیز جوانان از ضریب فوق‌العاده بالایی برخور داراند و به شدت بر حل مسائل آنها تاکید دارند اما متاسفانه مشکلات ما در حال بازتولید هستند و جوانان احساس واماندگی و بی ارزشی دارند.

این پژوهشگر و جمعیت شناس تصریح کرد: باید گفت ما به جوانان نه در سیاست و نه در صدا و سیما ارزش نداده‌ایم و همین مسئله سبب شده است که مسائل جوانان حل نشده باقی بماند؛ اما مهمترین دلیلی که سبب شده جوانان به حقوق خود دست نیابند این است که متولی موثر و کارآمدی در رابطه با امور جوانان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه آینده کشور در دست جوانان است اما جوانان متولی برای بازیابی حقوق خود ندارند تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور جوانان در صدر متولیان حوزه احقاق حق جوانان هستند؛ همچنین معاونت امور زنان و خانواده در مرکز این دایره قرار می‌گیرد، وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و از همه مهمتر مجلس شورای اسلامی که در صدر تصمیم سازی برای امور جوانان هستند همگی باید برای حقوق جوانان تلاش کنند.

این پژوهشگر و جمعیت شناس بیان کرد: یکی دیگر از دلایلی که سبب می‌شود ازدواج در ایران به تاخیر بیفتد صرف نظر از وظایف حکومت که در تامین مسائل بنیادین مثل اشتغال پایدار با درآمد مکفی، ایجاد مسکن مناسب برای جوانان نقش مهمی را دارد؛ تغییر شیوه زندگی است؛ بدین شکل که جوانان ما به مسئله ازدواج به شکل آرمان‌گرایانه نگاه می‌کنند.

وی در آخر خاطرنشان کرد: بخشی از عدم مسئولیت پذیری و نگاه آرمانی جوانان به مقوله ازدواج ناشی از تربیت‌های خانوادگی است؛ سختگیری در انتخاب همسر آینده و دنبال کردن موارد ایده آل خود، در حالی که ازدواج یک بحث منطقی است و باید به آن نگاه واقع‌بینانه داشت همچنین دخالت بسیاری از خانواده‌ها و تعیین تکلیف کردن برای ازدواج جوانان یکی دیگر از دلایل تاخیر در ازدواج است و مستلزم آموزش به خانواده‌هاست.