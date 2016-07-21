دلایل افزایش سن ازدواج/ بررسی موانع موجود

احمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از شروط گاه عجیب و غریب خانواده ها برای زوجین، گفت: برخی خانواده‌ها انگار یک مسابقه منفی را به نمایش می‌گذارند. به طور مثال خانواده‌ها یک مهریه بالا تعیین می‌کنند یا از خانواده طرف مقابل جهیزیه بالا می‌خواهند. یا ۵ یا ۶ تکه سرویس را بر عهده طرف مقابل قرار می دهند و... .

وی در ادامه گفت: این شرایط متاسفانه به فرهنگ خانواده ها، شخصیت افراد و همچنین ضعف‌های فردی و عدم شناخت بحث فردی از نیازهای یکدیگر بر می‌گردد و چشم و هم‌چشمی‌ها هم بر آن تاثیر گذاشته است.

این روانشناس به شرایط خوب برای ازدواج اشاره کرد و گفت: داشتن ثبات عاطفی، داشتن شغل ثابت، پختگی، مشخص بودن شرایط مانند وضعیت سربازی و تحصیلی از جمله این شرایط است. همچنین این شرایط باعث می شود که تفاوت‌های دو طرف کمتر شود.

رحیمی در ادامه در بحث مهریه گفت: باید این را در نظر گرفت که صحبت از اعداد و ارقام و امور محال و چیزهای عجیب و غریب مثل یک کیلو بال مگس یا بخشی از اعضای بدن اقدامی غیر منطقی است و هیچ‌گاه نمی‌تواند نشان دهنده عشق و علاقه طرفین به هم باشد.

وی همچنین تاکید کرد: بهتر است خانواده ها همان قانون مهریه را که ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است در نظر بگیرند.

وی در ادامه به تشریح پدیده‌های اجتماعی و تاثیر آن بر دلایل افزایش سن ازدواج گفت: این را باید در نظر داشت که با آزادی اجتماعی و فضای تکنولوژی ارتباطات، افراد راحت تر به گفتگو می‌نشینند و میل به ازدواج کمتر شده است.

این روانشناس اضافه کرد: دلایل زیست محیطی، روان شناختی، ضعف های شغلی، ناپایداری و تعدیل نیرو، عدم تناسب شغل با تجربه و تخصص فرد و همچنین عدم شناخت مهارت‌های زندگی از دلایل دیگر ازدواج نکردن یا طلاق است.

رحیمی بحث سن را نیز در افزایش طلاق دخیل دانست و گفت: ازدواج افراد در سنین پایین در جامعه شهری یک ازدواج پرخطر است به خصوص وقتی تفاوت سنی بین زوجین کمتر از یک سال باشد بر احتمال خطر طلاق می‌افزاید.

وی ادامه داد: همچنین در کنار همه اینها دخالت های خانواده ها و سطح سواد والدین می تواند واقعیت تلخ طلاق را به بار بیاورد.

این مشاور خانواده یادآور شد: تضاد فرهنگی، تفاوت مذهبی، نداشتن شغل پایدار، صرفاً فقط نیاز جنسی، انعطاف نداشتن خانواده ها و شخصیت والدین از دیگر مواردی است که در زمان ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد.

وی مشاوره پیش از ازدواج را راهکاری برای تداوم زندگی عنوان کرد و افزود: روایت عشق درست از جایی شروع می شود که شرایط گفته شده در نظر گرفته شود و افراد در این زمان می توانند به مراکز مشاوره ازدواج مراجعه کرده و در آنجا آنالیز شخصیتی شوند.

رحیمی در پایان تصریح کرد: زمانی که آموزش ضمن ازدواج ضعیف و جامعه پذیری و مشارکت اجتماعی ضعیف و افراد هنوز در نیازهای اولیه خود درگیر باشند و به قولی به پختگی نرسیده باشند، و از سوی دیگر چشم و هم چشمی ها جای این آموزش‌ها را بگیرد، شاهد افزایش طلاق خواهیم بود.