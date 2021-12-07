کاهش قیمت تخم مرغ/ سال آینده با مازاد سنگین تولید مواجه هستیم!

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و گفت: علی رغم این مسأله در مراکز عرضه شاهد کاهش قیمت نیستیم.

وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری هم اکنون ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان است، افزود: قیمت مصوب این محصول ١٨ هزار و ٣٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.

نبی پور ادامه داد: قیمت ۴٣ هزار تومانی هر شانه تخم مرغ بر مبنای خرید آن از مرغدار به قیمت کیلویی ١٨٣٠٠ تومان است و وقتی نرخ درب مرغداری به ١٧۵٠٠ تومان رسیده باید قیمت هر شانه نیز ٣٨ هزار تومان باشد اما چنین اتفاقی نیفتاده و قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز عرضه همچنان بین ۴١ تا ۴٣ هزار تومان است.

این فعال بخش خصوصی واردات، افزایش تولید و در نتیجه افزایش عرضه را دلیل کاهش قیمت تخم مرغ اعلام کرد.

نبی پور پیش بینی کرد با توجه به وضعیت تولید نه تنها تا پایان سال جاری بلکه سال آینده هم با مشکلی در حوزه تامین تخم مرغ مواجه نخواهیم شد ضمن اینکه با مازاد سنگین روبرو هستیم.

وی از عدم برنامه ریزی در حوزه تولید تخم مرغ به شدت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برنامه ریزی درستی برای تولید وجود ندارد جوجه ریزی زیادی انجام شده که این جوجه‌ها ۵ ماه دیگر تخم می‌کنند و بنابراین در ماه‌های آینده با مازاد وحشتناک تولید مواجه خواهیم بود.

نبی پور قیمت مصوب جوجه یک روزه را نیز ٨ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت جوجه یک روزه تخم مرغ همچنان بالا و ١۶ هزار تومان است یعنی دو برابر نرخ مصوب آن.