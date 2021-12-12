پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۴۰۱ همانند سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت همانند سال ۱۴۰۰ یارانه نقدی و معیشت را پرداخت خواهد کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی و ۳۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شده است.

همچنین دولت قصد دارد بر اساس لایحه بودجه سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد که به نظر می‌رسد منابع حاصل از این یارانه‌ها از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل خواهد شد.