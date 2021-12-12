۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۹:۳۰

اولین بودجه قرن_ ۱۲

پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۴۰۱ همانند سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت همانند سال ۱۴۰۰ یارانه نقدی و معیشت را پرداخت خواهد کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی و ۳۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شده است.

همچنین دولت قصد دارد بر اساس لایحه بودجه سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد که به نظر می‌رسد منابع حاصل از این یارانه‌ها از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • کارمند ساده IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
      اگر یارانه را مثل افزایش حقوق که برخلاف قانون برنامه ششم داده اند( یعنی افزایش حقوق برابر با نرخ تورم ) دست در جیب کارمند باسابقه کردن و دادن به کارمند کم سابقه این که کاری ندارد بقال سرکوچه هم می تواند برنامه و بودجه را بنویسد؟ اقایان خط فقر ماهی 13 میلیون تومان است ؟ و تورم برخلاف گفته ها در این
    • ههه AE ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
      همش دروغ وعده ووعید

